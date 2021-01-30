General Motors, 2010-2011 model Chevrolet Camaro'lardaki hayati bir hatayı görmezden geldiği iddiasıyla dava edildi. İddiaya göre şirket, araçların yolcu koltuğundaki hava yastığı sorunlarını bilmesine rağmen herhangi bir geri çağırma işlemi uygulamadı.

Araçlarda kullanılan güvenlik teknolojilerinin her geçen gün gelişmesine rağmen üreticiler, olası bir çarpışma sırasında hava yastığının açılmasını engelleyebilecek hatalarla karşılaşmaya devam ediyor. Oldukça ciddi güvenlik sorunları teşkil eden bu durum karşısında üreticilerin, ilgili araçları geri çağırması ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmesi beklenir. Ancak General Motors'un hava yastıklarıyla ilgili ciddi bir sorun olduğunu bildiği fakat bu durum karşısında hiçbir şey yapmadığı iddia edildi.

Car Complaints'e göre 2010 ve 2011 model Chevrolet Camaro'larda, koltukta bir yolcu oturmasına rağmen hava yastığının devre dışı kalmasına neden olan hatalı sensörler bulunuyordu. Bu nedenle bir toplu davayla karşı karşıya olan General Motors'un, araçlardaki hava yastığı sensörüyle ilgili sorunları görmezden geldiği iddia ediliyor.

General Motors, araçları geri çağırmamakla suçlanıyor:

General Motors'a karşı dava açan isimlerden biri olan Edward Jackson, Ocak 2012'de yeni bir 2011 Chevrolet Camaro satın aldığını ancak hava yastığının birkaç sene sonra arızalanacağını bilseydi arabayı satın almayacağını söyledi.

Koltukta yetişkin bir yolcu oturmasına rağmen hava yastığı ikaz ışığının yandığını ve hava yastığı açma-kapama göstergesinin kapalı durumda olduğunu söyleyen Jackson, Camaro'yu Kasım 2020'de bir GM bayisine götürdüğünü ve sorunun teşhis edilmesi için 163,86 dolar ödediğini belirtiyor. Bayinin koltuk yastığı sensörü ve modülünün değişmesi için 1.799 dolarlık masraf çıkarmasının ardından Jackson, parçaları internet üzerinden alıp değiştirmeye karar verdiğini de ifade ediyor.

Jackson'a göre yaşadığı sorun, General Motors'un Eylül 2010 teknik servis bülteninde bahsettiği sorunun aynısı. Bu bültende müşterilerin koltukta bir yetişkin oturmasına rağmen yolcu hava yastığının çalışmamasından şikâyet ettiği ve konuyla ilgili olarak tedarikçiye uyarıda bulunulduğundan bahsediliyordu. Bu nedenle GM, her şeyi bilmesine rağmen geri çağırma işlemi yapmamakla suçlanıyor.

Bahsi geçen hava yastığı probleminden Kaliforniya hariç ABD'deki tüm 2010-2011 Chevrolet Camaro modellerinin etkilendiği öne sürülüyor.