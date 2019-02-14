General Motors, elektrikli bisiklet üretmek için kolları sıvadı. Şirket, bu yılın ikinci yarısında satışa başlayacak.

Otomobil üreticileri son dönemlerde dikkat çekici bir şekilde; motosiklet, bisiklet ve scooter gibi araçların elektrikli modellerine yöneliyor. BMW elektrikli bisiklet ve motosiklet yapıyor. Audi elektrikli dağ bisikletleri yaparken, Ford firması elektrikli scooter projesine yöneldi.

General Motors firması da elektrikli bisiklet yapacağını açıkladı. GM; yeni Ariv markası altında iki model ortaya çıkarabileceğini söylüyor. Kompakt bir e-bisiklet olan Meld ve bir de katlanır e-bisiklet olan Merge, General Motors markasının yeni gözdeleri olacak.

Elektrikli bisikletler, saatte 25 km hız yapacak

Elektrikli bisiklet modelinin gücü de tatmin edici görünüyor. Bu modelleriyle dört adet pedal destekli güçle 25 km/h (15.5 mph) hıza çıkabileceğini söyleyen şirket, önemli bir sınırı da aştı. Ayrıca bu model, tek şarjla 64 kilometre yol gidebilecek.

Belçika ve Hollanda'da bu modelin fiyatları, 3.200 ile 3.800 dolar arasında olacak. General Motors tüm bu modelleri müşterilere, yılın ikinci yarısında göndermeyi planlıyor. Bisikletlerin diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.