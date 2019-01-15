General Motors Başkanı: "Hibrite Hayır, Elektrikliye Evet"

General Motors'un Başkanı Mark Reuss, hibrit konusunda verdikleri karardan dönmeyeceklerini açıkladı.

Dünya çapında 250 bine yakın çalışanı bulunan ve Chrysler, Chevrolet, Cadillac, GMC ve Opel gibi devasa alt markalara sahip olan General Motors'un her hamlesi otomobil dünyasında dengeleri değiştirebilecek ölçüde önemli. Bu anlamda adeta 'ağzının içine bakılan' isimlerden olan General Motors Başkanı Mark Reuss'tan önemli açıklamalar geldi.

General Motors Başkanı Reuss, GM'in yeni dönemde politiklarının arkasında duracağını bildirdi. Tüm kaynaklarıyla SUV ve pikap türü de dahil olmak üzere farklı elektrikli araçlar geliştirmeye odaklanacaklarını belirten Reuss, şirket olarak hibrit araç geliştirmemekte kararlı olduklarını açıkladı.

İşte Reuss'un açıklamaları:

"Müşterilerin hiç ihtiyaç duymayacağı ekstradan, gereksiz şeyler koyarak para harcamaya zorlayabilirsiniz. Ya da bunu yapmazsınız ve müşterinin soru ve sorunlarına gerçekten cevap verecek, sıfır emisyonlu, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı ürünler geliştirirsiniz. Bu anlamda hibrit otomobil geliştirme gibi bir planımız yok."