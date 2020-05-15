Ünlü yönetmen George Miller, Charlize Theron'un 2015 yapımı Mad Max: Fury Road filminde canlandırdığı Imperator Furiosa karakterine dayanan bir spin-off çekmeyi planladığını söyledi. Filmin bir köken hikayesi olacağını belirten Miller, karakter için oyuncu arayışlarına başladığını ifade etti.

George Miller'in yazıp yönettiği post apokaliptik türdeki aksiyon serisi Mad Max, beyaz perdedeki serüvenine ilk kez 1979 yılında başlamıştı. 1981 ve 1985 yıllarında vizyona giren devam filmleriyle sinema dünyasının unutulmazları arasında giren Mad Max, 30 yıl sonra gelen dördüncü halkası Fury Road ile görkemli macerasına yeni bir boyut kazandırmıştı.

Başrollerini Tom Hardy ve Charlize Theron’un paylaştığı film çok sevildi. Dünya çapında 378 milyon dolar gişe hasılatı toplayan Mad Max: Fury Road, En İyi Ses Miksajı, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Film Kurgusu dahil tam 6 dalda birden Oscar kazanmıştı. Fakat söz konusu filmden bu yana beş sene geçmesine rağmen hala yeni bir devam filmi izleyemedik.

Mad Max: Fury Road, 6 dalda Oscar kazanmıştı

The New York Times gazetesine verdiği röportajda George Miller, Theron’un Mad Max: Fury Road filminde hayat verdiği Imperator Furiosa karakterine dayanan bir spin-off ile Mad Max evrenini genişletmeyi planladığını söyledi.

Filmin bir köken hikayesi olacağını ifade eden ünlü yönetmen, rolü üstlenecek 20’li yaşlarda bir oyuncu aradığını belirtti. Miller, 44 yaşındaki Theron'un karakteri tekrar oynamasını sağlamak için gençleştirme tekniğini (de-age) kullanmayı da düşündüğünü ancak bu fikrinden daha sonra vazgeçtiğini söyledi.

Charlize Theron, Imperator Furiosa karakterininin gençliğini anlatan filmde yer almayacak

Miller ve Nick Lathouris, Fury Road’un senaryosunu kaleme alırken her karakter için yan hikayeler geliştirmişti fakat filmde Furiosa'nın geçmişi hakkında çok fazla şey açıklanmamıştı. Ölümsüz Joe yönetiminde bir savaş kaptanı olan Furiosa, Joe'nun cariyelerini özgür kılmak için Tom Hardy tarafından canlandırılan Max Rockatansky karakteri ile ittifak kurmuştu.

Bugüne kadar çekilen dört Mad Max filminde de Miller’ın imzası bulunuyor. 30 yıllık bir aradan sonra gelen serinin yeni halkası Fury Road ile En İyi Yönetmen Oscarı’na aday gösterilen başarılı sinemacı, şimdilerde Idris Elba ve Tilda Swinton’un başrol oynayacağı yeni filmi Three Thousand Years of Longing ile ilgileniyor. Miller, “17 yıldır aklımda” dediği yeni filminin çekimlerini bitirdikten sonra Mad Max evrenine odaklanacak.