Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, yapımın sevilen karakteri Jon Snow'un dizisinin geleceğini doğruladı. Martin, dizi için düşünülen ismi de paylaştı.

Tarihin en popüler dizilerinden biri olan HBO yapımı Game of Thrones, geçtiğimiz yıllarda yaptığı finalle sevenlerine veda etmişti. Ancak bunun ardından George R.R Martin’in sevilen eserlerinden uyarlanan yapımın evreninde geçecek dizilerinin çıkacağı belirtilmişti.

Bunlardan birisi, Game of Thrones’un 200 yıl öncesini anlatacak olan House of Dragon’du. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ isimli romanından esinlenilen bu yapımın, 21 Ağustos’ta bekleyenleri ile buluşacağı ve Targaryenlerin hikayesini anlatacağı belirtilmişti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Game of Thrones’un sevilen karakteri Jon Snow’un da bir dizisi çıkacağını gösteren haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu konuda bir gelişme yaşandı.

Jon Snow dizisi için düşünülen isim belli oldu

Seriyi kaleme alan George R.R. Martin, bir Jon Snow dizisinin çıkacağına yönelik haberler ile ilgili konuştu. 73 yaşındaki ünlü yazar, dizinin çıkacağını doğruladı ve birkaç önemli bilgi paylaştı. Yazar, “Evet, şu an bir Jon Snow dizisi üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullanarak haberleri doğruladı.

Martin ayrıca heyecanla beklenen yapım için düşünülen ismi de paylaştı. Buna göre Game of Thrones’un sevilen karakterini konu alacak yapım, ‘Snow’ ismiyle karşımıza çıkacak. Ünlü yazar ayrıca şu ifadeleri de sözlerine ekledi: “Snow, diğer Game of Thrones dizileri gibi uzun zamandır geliştirilen bir projeydi ancak şu ana kadar hiçbir şekilde duyurulmamış ve sızdırılmamıştı.”

Ünlü yazar ayrıca, şu an geliştirme aşamasındaki Game of Thrones evreninde geçecek dizilerle ve bu yapımlardaki rolü ilgili de konuştu. Martin, Snow dizisi gibi The Hedge Night, The Sea Snake, Ten Thousand Ships dizileri ve diğer tüm animasyon yapımlarına da dahil olduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra Jon Snow’u canlandıran Kit Harrington’ın kendisinin bu dizi fikrini HBO ve George R.R. Martin’e sunduğu da gelen haberler arasında yer aldı. Heyecanla beklenen dizinin ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelen haberler, yapımda tanıdık karakterlerin yer alabileceğini gösteriyor.