George R R Martin Sonraki Game of Thrones Kitabı Açıklaması

Dizisiyle bir anda dünya çapında büyük üne kavuşan Game of Thrones serisinde artık sona yaklaşıyoruz. Serinin yazarı George R. R. Martin, son kitap Winds of Winter'da yüzlerce sayfa yazdığını söyledi.

Son iki sezonunun yarattığı hayal kırıklığına rağmen oldukça popüler olan ve ekranlarda yer aldığı dönemde dünyanın ortak gündem maddesi haline gelen Game of Thrones, özünde bir fantastik kurgu kitap serisidir. Kitap serisi dizinin aksine sona ermedi.

Serinin yazarı George R. R. Martin, serinin bir sonraki kitabı olan Winds of Winter için yüzlerce sayfa kaleme aldığını açıkladı. Kitabın ne zaman biteceği konusunda tarih vermeyen yazar, "internetteki pisliklerin" kitabı tamamlamazsa kendisine zorluk çıkaracağını söyledi.

Buz ve Ateşin Şarkısı'nda yeni bölüm

Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde bir sonraki aşamayı kaleme almaya başlayan yazar, kendi blogunda ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. "2020'de Winds of Winter için yüzlerce ve yüzlerce sayfa yazdım. VAY, başladığımdan bu yana en iyi yıldı. Neden? Bilmiyorum. Belki izolasyondandır. Veya belki seriye bağlamışımdır. Bazen seriye bağlıyorum." dedi.

Martin ayrıca hâlâ yazması gereken yüzlerce sayfa olduğunu dile getirdi. 2021'de kitabı bitirmek istediğini söyleyen yazar yine de garanti vermekten kaçındı. "Ne zaman bitireceğim üzerine bir tahmin yapmak istemiyorum. Ne zaman yapsam, internetteki pislikler bunu bir söz olarak kabul ediyor ve daha sonra beni son tarihi geçirdiğimde çarmıha germek için hazır bekliyorlar. Tek söylediğim umutlu olduğum" ifadelerini kullandı.

Martin'in işi başından aşıyor

Ünlü yazarın kendi ifadesiyle önünde Winds of Winter dışında "zibilyon" tane şey var. Bunların arasında bilgisayar oyunu Elden Ring gibi projeler yer alıyor. Martin, bir şeyi tamamladığında karşısına 3 farklı şey çıktığını söylüyor.

Martin ayrıca 2020 yılını hayatının en kötü yılı olarak tanımladı. Pandemi nedeniyle zor ve karanlık zamanlardan geçildiğini söyleyen yazar yine de aşıların bulunması ve dağıtılmaya başlamasıyla birlikte umut ışığı gördüğünü de belirtti.