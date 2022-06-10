Gerçek İnsan Derisinden Cilde Sahip Robot Geliştirildi

Japon bilim insanları, insan derisindeki epidermis hücrelerini kullanarak robotlar için yapay deri ürettiler. Derinin bazı eksikleri olsa da ilerleyen yıllarda tıpkı insanlar gibi görünen robotlarla tanışabiliriz.

Yapay zeka ve robotik sektörünün gelişmesiyle insansı robotlar her zamankinden daha fazla ilgi görür oldu. Ancak bugüne kadar tanıştığımız insansı robotların hiçbiri, insana yeterince benzemiyordu. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'da hizmet vermekte olan Tokyo Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, robotları gerçekten de insana benzetecek bir deri geliştirmeyi başardılar.

Japon bilim insanlarının geliştirdiği deri, benzersiz bir yapıya sahip. Öyle ki bu yapay deride gerçekten de insan deri hücreleri bulunuyor. Biyoloji ile arası iyi olanlar bilir; en dış katmandaki deri hücrelerine epidermis denir. Bilim insanlarının robotlar için geliştirdiği deri de direkt olarak epidermis hücrelerini içeriyor. Yani tamamen doğal. Ancak yeni tip 'derinin' robotik sektörü için kritik önem arz eden bazı sorunları mevcut.

Robotlar için geliştirilen insansı deri işte böyle görünüyor

Bilim insanları, robotlar için oluşturdukları deride yalnızca epidermis hücrelerini kullanmadılar. Yukarıda gördüğünüz yapı, tıpkı insan derisi gibi birkaç katmandan oluşuyor. Bu katmanlar derinin sağlamlığını artırırken kendi kendine iyileşme ve esneklik özellikleri de sağlıyor. Ancak bu yapay derinin en büyük problemi, insan derisi kadar güçlü olmaması. Bilim insanları, deri üretiminde kullandıkları konsantre malzemenin yoğunluğunu artırarak ve deriyi kendi haline bırakarak sağlamlığın biraz daha iyileşebileceğini düşünüyorlar. Bunu anlamak için çalışmaların devam etmesiyle birlikte zamana ihtiyaç var.

İnsan derisi, nemliliğini korumak için ter bezi ve diğer yapıları kullanıyor. Ancak robotik deride böyle bir şey de söz konusu değil. Bilim insanları, bu deriyi kurutmamak için sensörler ve yapay sinir hücreleri kullanabileceklerini düşünüyorlar. Ancak tüm bunların bir sırası var. Eğer her şey yolunda giderse; bundan birkaç yıl sonra tıpkı bizler gibi görünen robotlarla tanışma imkanımız mümkün.

Deri için hazırlanan videolar