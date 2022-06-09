Balık Yemek, Cilt Kanseri Riskini Artırıyor Olabilir!

Brown Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre balık tüketimi, cilt kanseri riskini ciddi oranda artırabiliyor. Öte yandan araştırmadan elde edilen sonuçlar, bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Bulundurduğu besleyici içeriklerle bugüne kadar fiziksel ve zihinsel her açıdan faydalı olarak değerlendirilen balık, bugün çarpıcı bir araştırmayla gündeme geldi. Sağlık kuruluşları tarafından her hafta iki porsiyon yenilmesi önerilen balık, Brown Üniversitesi’nin yeni araştırmasına göre en ölümcül kanser türlerinden birine neden olabiliyor.

Bilim insanlarının Cancer Causes & Control dergisinde yayınladığı yeni araştırmaya göre balığın önerildiği şekilde her hafta iki porsiyon tüketilmesi, cilt kanseri riskini artırıyor. Araştırmanın kapsamıysa sonucun ne kadar ikna edici olduğunu kanıtlar nitelikte.

Çalışmaya yaklaşık 500 bin yetişkin katıldı:

Brown Üniversitesi, araştırma kapsamında ortalama yaşı 62 olan 491 bin 367 yetişkin üzerinde inceleme yaptı. Yetişkinler, bir anket doldurarak kızarmış balık, kızarmış olmayan balık ve ton balığını bir önceki yıl ne kadar sıklıkla ve hangi porsiyon büyüklüğünde yediklerini paylaştı.

Bilim insanları, cevapların verilmesinin ardından kanser vakası kayıtlarından elde edilen verileri kullanarak son 15 yılda gelişen yeni melanom vakalarının sıklığını hesapladı. Karşılaştırmada kilo, sigara ve alkol kullanımı, beslenme, ailede kanser vakası olup olmaması ve yerel bölgelerdeki UV radyasyon seviyeleri gibi faktörler da hesaba katıldı.

Yapılan karşılaştırma, 5.034 kişinin araştırma süreci boyunca ‘malign melanom (kötü huylu cilt kanseri)’, 3.284 kişinin de evre 0 melanom geliştirdiğini ortaya koydu. Bu kişiler, balık tüketimi daha yüksek kişilerden oluşuyordu. Ayrıca ton balığı tüketimi günlük ortalama 14,2 gram olan kişilerde, günde 0,3 gram ton balığı tüketenlere göre malign melanom riskinin %20 daha yüksek olduğu da ortaya çıktı.

Günde 17,8 gram kızartılmamış balık ve 0,3 gram kızartılmış balık tüketenler karşılaştırıldığındaysa birinci grupta %18 daha yüksek malign melanom riski ve %25 daha yüksek evre 0 melanom riski tespit edildi. Öte yandan kızarmış balık tüketimi ve cilt kanseri arasında herhangi bir ilişki tespit edilmedi.

Araştırma, bilim insanlarını ikiye böldü:

Araştırmanın başındaki isim olan Eunyoung Cho, yaptıkları çalışmanın daha fazla inceleme gerektiren bazı sonuçlar ortaya koyduğunu paylaştı. Cho, elde edilen sonuçların en büyük nedenininse balıklardaki doksinler, arsenik ve cıva gibi zararlı kirlilikler olduğundan şüphelendiklerini açıkladı.

Öte yandan Aston Tıp Okulu’ndan Dr. Duane Mellor ise Cho’nun sunduğu varsayımda bahsi geçen kirliliklerin cilt kanserinden daha fazlasını etkilemesinin muhtemel olduğunu paylaştı. Mellor, çalışmanın balık tüketiminin melanom riskini artırabileceğini kanıtlamak için net bir mekanizmaya sahip olmadığını paylaştı. Mellor, balığın besleyiciliğinin bugüne kadar pek çok kez kanıtlandığını da hatırlatarak insanların bu çalışma nedeniyle balık yemekten uzaklaştırılmaması gerektiğini paylaştı.