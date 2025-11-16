Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Marka fark etmeksizin telefonlarınızın şarjını %20 ila %80 arasında tutmanız gerektiği sıkça tavsiye edilir. Peki bu gerçekten doğru mu?

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok göz önünde bulundurduğu konulardan biri şüphesiz pil sağlığıdır. İster iPhone ister Samsung kullanın cihazınızın uzun yıllar boyunca iyi bir pil performansı göstermesini istersiniz. Yıllardır da teknoloji dünyasında dolaşan bir batarya tavsiyesi var. Bu tavsiyeye göre cihazın şarjını her zaman %20 ila %80 arasında tutmanız gerekiyor.

Peki %20-%80 kuralı gerçekten işe yarıyor mu? Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Bu içeriğimizde pil performansını artıran bu kuralı bilimsel yönden inceleyeceğiz ve gerçekten telefonlarda işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. iPhone, Samsung, Xiaomi fark etmeksizin hangi marka telefon kullanıyorsanız okumanızda fayda var.

%20-%80 kuralı nereden çıktı? İşe yarıyor mu?

Bu kuralın temeli, telefonunuzun içindeki Lityum-iyon pilin doğasına dayanıyor. Bu piller, iki şeyden nefret eder. Tamamen boş ve tamamen dolu olmak. Pil kimyası açısından, %100 doluluk (yüksek voltaj) veya %0'a yakın boşluk (düşük voltaj), pilin içindeki elektrotlar üzerinde "stres" yaratır. Bu stres, zamanla pilin toplam kapasitesini, yani hepimizin Ayarlar'dan takip ettiği o "Pil Sağlığı" yüzdesini, kalıcı olarak düşürür.

İşte %20-%80 kuralı, pili tam da bu stresli noktalardan uzak tutmayı hedefler. Pili %80'in üzerinde (özellikle %100'de) uzun süre tutmak, özellikle de cihaz şarjdayken ısınırsa, pilin kimyasal yaşlanmasını hızlandırır. Aynı şekilde, pili %0'a kadar tüketip kapatmak da benzer bir strese yol açar. Kural, pilinizi "konfor alanında" tutarak ömrünü maksimize etmeyi amaçlayan bir tavsiyedir. Yani gerçekten işe yarıyor diyebiliriz. Zaten %20 altına düştüğü anda şarja takma uyarısı almanızın temel sebeplerinden biri de budur. Üreticiler, kullanıcıya şarjlarını sıfırlamalarını önermez, %20 gibi takmalarını tavsiye eder.

Pili tam boşaltmak veya doldurma konusunda endişeli olmalı mısınız?

Eğer her yıl telefon değiştirmek istemiyorsanız, cihazınızın uzun süre dayanan bir model olmasını istiyorsanız cevabımız evet. Ülkemizde telefon fiyatları inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Bu yüzden de kullanıcılar bir telefon aldıklarında o cihazları yıllarca kullanmayı planlıyor.

Burada da pil sağlığını iyi tutmak büyük önem taşıyor. Cihazınızın şarjını tamamen bitirmek veya tam doldurmak pilde oluşacak stres nedeniyle ömrünü düşürür. Bu da bir süre sonra cihazın performansını olumsuz etkileyerek daha az dayanmasını sağlar. Telefonların her geçen gün daha pahalı hâle geldiğini düşündüğümüzde kesinlikle bu kurala dikkat etmelisiniz.

İyileştirilmiş pil şarjı özellikleri

Apple ve Samsung gibi markalar, telefonlarında kullanıcıların pil sağlığını koruyabilmesi için özellikler sunuyor. Örneğin iPhone’un “iyileştirilmiş pil şarjı” özelliği telefonun %80’e geldiğinde şarj olmayı bırakmasını ve bu şekilde pil sağlığınızın korunmasını öneriyor. Tabii ki illa %80 olacak diye bir kural yok. Kullanımınıza göre istediğiniz bir oranı da ayarlayabiliyorsunuz. Samsung başta olmak üzere Android telefonlarda da benzer özellikler uzun yıllardır yer alıyor.

Sonuç olarak %20-%80 kuralı bir uydurma değil, gerçekten kullanıcının işine yarayan bir tavsiye. Eğer cihazınızı uzun yıllar sorunsuz kullanmanız gerekiyorsa bu kurala olabildiğince uymanızı öneriyoruz. Tabii ki cihazı uzun süre kullanmanız gerektiği durumlarda %100’e çekebilirsiniz ancak gerekmediğinde %80 civarlarında bırakmak ve %20’de şarja takmak size çok katkı sağlayacaktır. Yıllar sonra bunun yararını anlayacaksınız.