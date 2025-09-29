Tümü Webekno
iPhone 17 Modellerini Şarj Etmek Ne Kadar Sürüyor? İşte Dakika Dakika Şarj Süreleri

iPhone 17 modellerinin şarj olma süreleri test edildi. Peki yeni iPhone'lar ne kadar hızlı şarj oluyor? En hızlısı hangisi?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone 17 modelleri, ay başında tanıtıldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda resmen Türkiye dahil dünya çapında satışa sunulmuştu. Standart, Air, Pro ve Pro Max modeller olmak üzere 4 cihazdan oluşan seri, büyük yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Tabii ki en merak edilen konulardan biri de şarj.

Digital Trends, iPhone 17 modellerinin şarj olma hızlarını test etti. Böylece her bir modelin ne kadar sürede tam şarj olabildiği ortaya çıktı. Gelin iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in şarj ve bataryasıyla ilgili tüm bilmeniz gerekenlere bakalım.

iPhone 17 modellerinin batarya özellikleri

iap

  • iPhone 17 – 3692 mAh
  • iPhone 17 Pro – 3.988 mAh
  • iPhone 17 Pro Max – 4.832 mAh
  • iPhone Air – 3.149 mAh

iPhone 17 modelleri ne kadar sürede tam şarj oluyor?

ip21

  • iPhone 17 – 1 saat 27 dakika (40W)
  • iPhone 17 Pro – 1 saat 18 dakika (40W)
  • iPhone 17 Pro Max – 1 saat 15 dakika (40W)
  • iPhone Air – 1 saat 31 dakika (20W)

Verilere baktığımızda 40W’lık adaptör kullanıldığında en hızlı şarj olan modelin iPhone 17 Pro Max olduğunu görüyoruz. Geçen seneki iPhone 16’lara göre önemli bir iyileştirme olsa da maalesef bu konuda Samsung Galaxy S25 Ultra ve Plus modellerinin gerisinde kalmış. O modellerde full şarja sırasıyla 1 saat ve 1 saat 2 dakikada ulaşılabiliyordu.

Apple’ın yeni 40W’lık dinamik şarj adaptörü 20 dakikada %50 şarja ulaştırabiliyor

charge

iPhone 17’nin şarj özelliklerinden bahsederken Apple’ın yeni tanıttığı, türünün ilk örneği olan 40W’lık dinamik adaptörden bahsetmemek olmaz. Bu adaptör sayesinde cihazlara sınırlı süreliğine 60W’a varan güç sunuluyor. Böylece 20 dakikada %50 şarja ulaşabiliyorsunuz. Maalesef bu adaptör henüz ülkemizde yok. Detaylarına aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü
Apple iPhone

