Diğer telefonlar kapalıyken şarj olabilirken iPhone'lar neden her şarja taktığınızda açılıyor? Bunun arkasında iOS temellli birçok önemli neden var.

iPhone kullananların aşina olduğu bir konu var: Telefonunuzun şarjı bitiyor kapanıyor veya direkt kendiniz kapatıyorsunuz, şarja taktığınızda ise açılıyor. Android telefonların çoğunda ise bu durum yok. Kapalıyken şarj olabiliyorlar. Çoğu kullanıcı için şaşırtıcı olabilen bu durum neden yaşanıyor?

iPhone’ların neden şarja takıldığında hep açıldığına detaylı bir şekilde değineceğiz. Gelin bu davranışın nedenleri, iOS ile Android arasındaki farkları gibi merak ettiğniz konulara göz atalım.

iPhone’ları kapalıyken şarj etmek mümkün mü?

Maalesef iPhone'ları kapalıyken şarj etmek mümkün değil. Apple’ın iPhone ve iOS’i tasarlama nedeniyle telefonları kapalıyken şarj edemiyorsunuz, her şarj ettiğinde açmanız gerekiyor. Nedenlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone’lar neden kapalıyken şarja takınca otomatik olarak açılıyor?

Batarya yönetimi

Kullanıcıların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları

Telefonda yaşanabilecek bir donanım sorunu nedeniyle geri açılamama sorunu

Güvenlik ve bazı uygulamaların açık olması gerekliliği

iOS’in tasarımı ve sürekli bağlı olma gerekliliği

Apple, iPhone modellerinin donanımını telefon şarja takıldığı anda kapalı olsa bile çalışmaya yönelik tasarlamıştır. Bunun arkasındaki temel şey iOS’e bağımlı bir şekilde çalışması. Tabii daha detaylı nedenleri de var.

Batarya yönetimi

Modern telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryalar, şarj döngülerinden batarya ısısına kadar birçok farklı nedenden dolayı güvenli şarj olma şartları gerektiriyorlar. Markalar da bu yüzden cihazlarını ona göre tasarlıyor.

Apple da güvenli bir şekilde şarj sunmak için iPhone’ların güç yönetimini sistemini aktifleştirmeye çalışıyor. Bu da iOS ve bazı donanımlar sayesinde gerçekleşiyor. Telefon tamamen kapalı olursa bu batarya yönetim sistemleri tam çalışmıyor. İşte bu yüzden de telefonun şarja takılınca açılması gerekiyor. Eğer tam tersi olsaydı pil ömrüne zarar verme, bazı aşırı ısınma riskleri gibi şeylerle karşılaşabilirdik.

Kullanıcıların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları

Kabul edelim, hiçbirimiz telefonumuzun şarjının bitmesinden ve kapanmasından nefret ederiz. İşte Apple’ın bu yöntemi tercih etmesinin ana nedenlerinden biri de bu. Kullanıcılar telefonlarının hemen açılmasını isteyecekleri için Apple, iPhone'un şarj olurken hemen açılmasını sağlıyor.

Öte yandan kullananlar telefonlarının şarj olduğundan emin olmak isterler. İşte iPhone’larda şarj olduğunu göstermek için açılıp kullanıcıya bilgi veriyor. Öbür türlü kullanıcı olup olmadığı konusunda bilgi edinemiyor.

Telefonda yaşanmış olabilecek donanımsal sorunlar

Çok sık yaşanmasa da telefonunuzda bazı donanım sorunları yaşıyor ve bu yüzden onu açamıyor olabilirsiniz. Örneğin sağ taraftaki güç tuşu bozulmuş olabilir. Bu da telefonu açmanızı engelleyebiliyor. İşte şarj olurken otomatik açılma tam olarak bu durumlarda işe yarıyor.

Cihazınızı manuel olarak açamadığınızda şarja takarak açmayı başarabilirsiniz. Böylece hem telefonunuzu açmış olursunuz hem de nasıl bir sorun yaşadığınız konusunda fikir edinirsiniz.

Güvenlik ve bazı uygulamaların açık kalması gerekliliği

Telefonlar hayatımızın en önemli parçası hâline geldi desek yanlış olmaz. Bu yüzden güvenlik en önemli unsurlardan biri. İşte şarj olmaya devam etmesinin nedenlerinden biri de bu. Apple, güvenlik ve belli uygulamaların açık kalması gerekliliği nedeniyle şarj olmasını sağlıyor.

Apple cihazlarınızın nerede olduğunu bulmayı sağlayan “Bul” uygulaması bunun en iyi örneği. Cihazınız kapansa bile şarja taktığınızda açılması nedeniyle Bul uygulaması aktif kalıyor ve bu sayede bulunabilir hâle geliyor. Ayrıca Face ID, kilit ekranı erişimi, Wi-Fi ve hücresel bağlantısı gibi şeyler şarj olurken açılması sayesinde çalışabiliyor.

iOS’in tasarımı ve sürekli bağlı olma gerekliliği

Apple, iPhone’u ve iOS’i sürekli erişilebilir sistemler olarak tasarlıyor. Böylece konum paylaşma, acil durumlar, mesajlar, aramalar gibi şeyler gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca iCloud verilerini eşitleme, arka plan güncellemeleri yapma ve yedeklemeleri tamamlama gibi şeyler nedeniyle şarj olurken cihazınızın açık tutulması isteniyor.

Android’ler neden kapalıyken şarj olabiliyor?

Aslında bu durum direkt olarak üreticiye bağlı. Samsung’da farklı, Xiaomi’de farklı bir durum görülebilir. Ancak Android’lerde genel olarak farklı yazılım ve donanım uyumları var. Şarj kontrolü modülü iPhone’un aksine işletim sisteminden bağımsız çalışabildikleri için cihaz kapalı kalabiliyor.