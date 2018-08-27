Klasikleşmiş metal, kağıt ve metal gibi alaşımların ötesinde, yalnızca belli başlı ürünlere odaklanan 5 ilginç geri dönüşüm kampanyası.

İnsanoğlunun doğaya verdiği zararları azaltmaya dair en umut verici gelişmelerden biri olan geri dönüşüm teknolojisi günümüzde bir hayli popüler. Henüz Dünya üstünde keskin faydaları görülemese de bu iyi niyetli girişim, gelişmesi dahilinde insanlığa ve çevreye çok daha etkin bir fayda sağlayabilir.

Günümüzde bu teknoloji yaygın olarak plastik,kağıt ve metal gibi temel ürünleri hedef alsa da işin aslı dünyanın birçok yerinde farklı firmalar yeni girişimlerin peşinde. Daha önce geri dönüşüm çatısı altında hiç duymadığınız ürünleri oluşturdukları kampanyalar ile israftan kurtaran şirketleri ve ürünleri inceliyoruz.

Diş Fırçası

TerraCycle adlı bir şirket yalnızca ağız bakım ürünlerine odaklanmayı tercih ediyor. Gönüllülerden sıkılmış diş macunu tüpü, kullanılmış diş fırçası, boş diş ipi kabı gibi isteyen ekip, Colgate’in de sponsorluğunu arkasına alarak geri dönüşüm projesine başarıyla devam ediyor.

Spor Ayakkabı

1990 yılından beri Nike önderliğinde geliştirilen proje kapsamında eski yıpranmış, parçalanmış spor ayakkabılar geri dönüşümün bir parçası haline gelmiş durumda. İhtiyaç sahiplerine veremeyeceğeniz kadar hırpalanmış ayakkabıları kabul eden Nike, bu ayakkabılardaki malzemeleri kullanarak ürettiği ayakkabılar bir kısmını ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Bugüne kadar elde ettiği malzemeler ile 28 milyon çift ayakkabı üreten Nike, sektörde başka firmaların da bu tür bir girişimde bulunmasında öncü olmayı başardı.

Gözlük ve Lens

Dünyanın birçok bölgesinde kuruluşlar eski gözlüklerinizi ve en önemlisi işe yaramaz hale gelen lenslerinizi geri dönüşüm malzemesi olarak kullanabiliyor. Üstelik elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyor. Bu girişim sayesinde birer çöp olarak baktığımız kullanılmış lensler çevre kirliliğine dair bir etken olmaktansa bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olabiliyor.

Tenis Topu

Özellikle köpek sahibi insanları ilgilendiren bu uygulama yalnızca tenis toplarına odaklanıyor. Deforme olmuş ya da kullanılmayan eski tenis toplarını kabul eden RecycleBalls projesi, söz konusu topların dış yüzeyini kullanarak; sokak basketbol sahası, tenis kortu gibi yapılarda kullanılan yüzeyler oluşturmayı başarıyor. İşin özü popüler bir spor ekipmanı olan tenis topu, bağışlar sayesinde yeni bir spor sahasının yüzeyi haline geliyor.

Boya Kalemleri/Pastel Boya

National Crayon Recycle adlı bir program Amerika genelinde yalnızca kullanılmış boya kalemlerini kabul ederek geri dönüştürüyor. İşlem sonunda elde ettiği tüm yeni boya kalemlerini ve benzer malzemedeki ürünleri çocuk hastanelerine gönderen proje, hasta bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye dönüşüyor.