Her yere, her dakika yürüyoruz öyle değil mi? İşe gitmek için, marketten bir şeyler almak için hatta evde oda değiştirirken bile yürüyoruz. Ancak bu yürüyüş hep ileriye doğru. Peki ya geriye doğru yürüsek?

Geriye doğru yürüyüş 10 kişiden 9’una biraz mantıksız ve zorlayıcı geliyor. Çünkü beyinlerimiz, hep ileriye doğru yürümeye programlanmış ve doğal olarak buna alışmış.

Peki bu epey garipsenen geriye doğru yürüyüşün birçok faydası olduğunu söylesek?

Geriye doğru yürüme küçük bir eylem gibi gözükse de aslında vücudumuza olan etkileri çok büyük.

Örneğin ağırlıklı olarak ayak bileklerini çalıştıran ileri yürüyüşün aksine geriye doğru yürüyüş, iş yükünün kalçalara ve dizlere kaymasına neden oluyor. Bu değişim, farklı kas gruplarını harekete geçirerek aslında o kasları güçlendiriyor.

Öyle ki Nicole Haas isimli bir ortopedi uzmanına göre geriye doğru yürümek, vücuttaki mekanik yükü değiştiriyor. Beyni ve denge sistemini yeni bir göreve zorluyor ve bu da vücudun hemen hemen büyük kısmının gelişimine olanak sağlıyor.

Yine Nevada Üniversitesi’nde görev alan profesör Janet Dufek’in 20 yıldan fazladır geriye doğru hareket üzerine yaptığı ayrıntılı çalışmalar, bu aktivitenin sırtın alt bölgelerindeki ağrıları azalttığını, denge ve stabiliteyi iyileştirdiğini gösteriyor.

Hatta geriye doğru yürümek, bu yararları nedeniyle bazı fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına bile dahil ediliyor.

Ek olarak geriye doğru yürüme, tempolu ileri doğru yürümeye göre dakikada ortalama %40 daha fazla kalori yaktırıyor. Yine 2014’te yapılan bir araştırmada 20 ila 40 yaş aralığındaki kadınların 6 haftalık geriye doğru yürüme programlarında, vücut yağlarını kaybettikleri görülmüştü.

Ayrıca geriye doğru yürüme, kalori yakmak ve kasları güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda koordinasyonu geliştirerek bilişsel işlevleri de keskinleştiriyor. Daha fazla dikkat ve daha fazla odaklanma gerektiriyor, kısa süreli hafızanın daha yüksek performans göstermesine bile katkı sağlıyor.

Elbette geriye doğru yürümenin faydaları, tıpkı egzersiz şekillerinde olduğu gibi her kişinin yaşına, kilosuna ve sağlık duruma göre farklılık gösteriyor. Ancak doktorunuza ve spor eğitmeninize danışarak, bu yürüyüş şeklini hayatınıza dahil edebilirsiniz!

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