Koşu, herkesin rahatça yapabileceği, ekipman gerektirmeyen en popüler spor dallarından biri. Ancak sosyal medyada koşunun dizlere zarar verdiği yönünde yaygın bir inanış var. Peki, bu ne kadar doğru?

Pek çok insan, koşunun uzun vadede eklemler üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığını merak ediyor ve bu konuda kesin bir yanıt arıyor.

Sahiden, koşu yapmak eklemlerimiz için zararlı olabilir mi?

Koşu, vücuda yük bindiren bir spor olsa da eklemler için tehlikeli olduğu bir efsaneden ibaret.

Spor hekimi Dr. Anne Rex, koşunun dizlere zarar verdiği iddiasının pek de doğru olmadığını belirtiyor. Dr. Rex, “Koşu, diz eklemlerinde bazı değişikliklere yol açsa da bu değişiklikler geçici ve vücut, koşu sonrasında toparlanabiliyor.” diyor.

Araştırmalar da bu görüşü destekliyor. Yakın zamanda yapılan geniş çaplı bir maraton koşucuları araştırması, daha fazla koşmanın dizlerde artrit riskini artırmadığını ortaya koydu. Hatta koşu, eklemlerdeki sıvı dolaşımını artırarak artrit riskini düşürebiliyor.

Koşu yüzeyinin eklemler üzerindeki etkisi ne kadar büyük?

Dr. Rex, koşu yüzeyinin eklemler üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirtiyor. Daha yumuşak zeminlerde koşmak, eklemler üzerindeki darbeyi azaltıyor.

Örneğin orman yolları ya da çimenlik alanlar, sert yüzeylere göre daha az zarar veriyor. Ancak bu tür zeminlerde dikkatli olmak gerekiyor çünkü zemindeki düzensizlikler, sakatlanma riskini artırabilir.

Peki ya her gün koşmak eklemlerimiz için kötü mü?

Dr. Rex’e göre, her gün koşmanın zararlı olup olmadığı tamamen kişisel sağlık durumunuza bağlı.

Diz eklemleri sağlıklı olan bireyler her gün koşabilirken eklem problemleri olanlar için daha fazla dinlenme gerekebilir. Bu nedenle vücudunuzu dinlemek ve gereksiz zorlamalardan kaçınmak büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak sosyal medyada dile getirilen "Koşu eklemlerimize zarar verir" iddiası, bilimsel olarak pek doğru değil. Koşu, eklemlerimiz için tehlikeli olmasa da doğru yüzey seçimi ve yeterli dinlenme ile bu spordan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

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