Getir, 2500 Çalışanını İşten Çıkaracağını Açıkladı

Hızlı teslimat sektöründe dünyanın en büyük markalarından biri haline gelen Getir, pandemi sonrası küçülme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, tüm iş gücünün %10,86'sına denk gelen 2500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı hızlı teslimat markaları arasında yer alan Getir, global ölçekte yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 5 ülkede toplam 23.000 çalışanın bulunduğu, bu iş gücünün %10,86'sına denk gelen 2.500 çalışan ile yolların ayrılacağı açıklandı.

İşten çıkarmaları gerçekleştirirken faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uymaya devam edeceklerini ve çalışanlarının, işten çıkarırken de haklarını koruyacağını belirten Getir, devam eden süreçte Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.

Getir'in konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık.

Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz.

Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerimize devam ederek, sekiz yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla, önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz.