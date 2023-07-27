Getir; İspanya, İtalya ve Portekiz'den çekilmeye karar verdiğini duyurdu.

COVID-19 döneminde eşi benzeri görülmemiş biçimde büyüyen ve Avrupa pazarına da giren Getir ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Kısa bir süre önce Fransa'daki operasyonlarını durduran şirketin, bu kez de İspanya, İtalya ve Portekiz'den çekileceği açıklandı. Getir, birkaç gün önce de Birleşik Krallık'ta sahip olduğu ekipmanları satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Getir'in üç ülkeden daha çekilecek olması, şirketin mevcut pazarlardaki büyümeye odaklanmasına yardımcı olacak.

Getir'in açıklaması şöyle:

"Dünyada dakikalar içinde market ürünleri teslimatı iş modelinin yaratıcısı Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz’den ayrılma niyetinde olduğunu ve süreci mevzuatlara uygun olarak yürüteceğini açıkladı. Eş zamanlı yeni bir yatırım turunu da tamamlamak üzere olan şirket, cirosunun %96’sını oluşturan Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda’da faaliyetlerine devam edecek.

Getir'in bu kararı, finansal kaynaklarını operasyonel kârlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha yüksek olduğu mevcut pazarlara odaklamasına olanak tanıyacak.

Getir, İspanya, Portekiz ve İtalya’daki tüm çalışanlarına, gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür etti."

Karar şaşırtıcı değil!

Getir'in üç ülkeden daha çekiliyor oluşu ile ilgili haberler çok da şaşırtıcı değil. Çünkü bundan bir ay kadar önce ortaya çıkan bilgiler, Getir'in İspanya'dan çekildiğini, ülkedeki işçi sendikasının Getir'i eleştirdiğini ortaya koymuştu.