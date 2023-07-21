Son zamanlarda Avrupa'daki bazı ülkelerde faaliyetlerini durduran Getir, Birleşik Krallık'ta ekipmanlarını satılığa çıkardı. Ayrıca, gönüllülerden geçtiğimiz yıl satın aldığı Gorillas'ın reklamını yapmalarını istediği de ortaya çıktı.

Yerli hızlı teslimat şirketi Getir, son yıllardaki hızlı büyüyüşünün ardından yurt dışına da açılmıştı. Ancak son zamanlarda gelen bilgiler, Avrupa’da işlerin pek de iyi gitmediğini göstermişti. Şirket; İspanya, Portekiz ve Fransa’da faaliyetlerine son vermişti.

Bugün ise, dev girişimin Birleşik Krallık’ta da zorlandığını ortaya çıktı. Ülkeden gelen bilgilere göre Getir, ekipmanlarını satışa çıkardı.

Getir, teslimat kutuları ve elektrikli motosikletler gibi şeyleri açık artırmaya çıkardı

İlk olarak Çarşamba günü ortaya çıkan bilgiler, Getir’in Birleşik Krallık’ta bazı ekipmanlarını açık artırmaya çıkardığını gösteriyor. Sanderson Weatherall isimli internet sitesinde listelenen eşyalar arasında; elektrikli motosikletler, teslimat kutuları ve soğutucular gibi şeyler yer alıyor.

Perşembe günü bittiği belirtilen açık artırmada eşyaların satılması hakkında bir açıklama da yapıldı. Buna göre şirket, perakende merkezlerinin kapanması nedeniyle ihtiyaç fazlası olan ürünleri satma kararı aldı.

Öte yandan Sifted’ın aktardığına göre sızdırılan bir mesaj, Getir’in Birleşik Krallık ofisindeki gönüllülerinden Londra’da kapı kapı gezip Gorillas’ın reklamını yapmalarını istediğini ortaya koydu. Şirket, geçtiğimiz yıl 1,2 milyar dolara Almanyalı bir teslimat şirketi olan Gorillas’ı satın almıştı.

Getir'in nakit akışını artırmak istemesinin, yeni bir finansman aramsı nedeniyle olduğu söylentileri var. Sky News'ün aktardığına göre girişim, mevcut yatırımcılardan olan Abu Dabi servet fonu Mubadala'dan sermaye enjeksiyonu almak için görüşmeler hâlinde.

Bunun yanı sıra veriler, Mubadala'nın yılın ikinci çeyreğinde Getir'e 435,5 milyon euro yatırım yaptığını da gösteriyor. Geçtiğimiz yılki yatırımın 690,7 milyon euro olması da şirketin değerinde %42,4'lük bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

Başta da söylediğimiz gibi Birleşik Krallık'taki bu tarz hamleler, şirketin Avrupa'daki varlığını azaltmaya çalıştığı sıralarda geldi. Bunlara ek olarak Getir'in İtalya ve Hollanda’dan da ayrılmayı düşündüğünü gösteren iddiaları da bir süredir gündemde. Bu gerçekleşirse Getir'in kıtada faaliyet gösterdiği pazar sayısı yalnızca Almanya ve Birleşik Krallık'la ikiye düşecek. Neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.