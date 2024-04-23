Getir'in Avrupa'dan Tamamen Çekileceği İddia Edildi

Bir dönem piyasa değeri 12 milyar doları bulan Getir'in önümüzdeki hafta içinde Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda pazarlarından çıkacağı iddia edildi.

Özellikle pandemi döneminde büyük başarı yakalayan Getir, daha sonra hızlı bir şekilde farklı pazarlara açılmış ve ortaklıklar ya da satın almalar yoluyla Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda gibi pazarlara girmişti. Bir dönem firmanın değeri 12 milyar dolara kadar çıkmıştı. Sonrasında çalkantılı günler geçiren Getir, bu pazarından çıkabilir.

İngiliz medyası tarafından paylaşılan iddialara göre Getir, gelecek hafta yapacağı duyuru ile Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda pazarından çekileceğini açıklayacak. Bu kararın ardından yaklaşık 1000 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor. Öte yandan Getir'in operasyonlarını tamamen mi sonlandıracağı yoksa başka bir firmaya mı devredeceği bilinmiyor.

Türkiye ve ABD kaldı

Şimdilik Getir'in Birleşik Krallık'tan çekilmesi fikri yalnızca bir iddia olsa da bu iddianın gerçekleşme ihtimali çok da uzak değil. Firmanın yeniden yapılanma için uzmanlar görevlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca Birleşik Krallık pazarında teslimat servisleri arasındaki rekabet de artıyor. Son olarak Abu Dabi fonlarıyla kurulan Mubadala, AlixPartners tarafından desteklenmeye de başlamıştı.

Avrupa pazarlarından çıkışının ardından Getir'in faaliyet gösterdiği ülkeler yalnızca Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri olacak. Firmanın daha sonra ABD'deki iştiraklerini de satıp yalnızca Türkiye'ye odaklanması bekleniyor. Satılacak olan varlıklar arasında daha geçen yıl satın aldıkları FreshDirect gibi markaların da yer aldığı öne sürülüyor.

Getir daha önce de İspanya ve İtalya gibi ülkelerden de çekilme kararı almıştı. Böylece firma, yeniden kârlı bir işletme olmayı amaçlıyor.