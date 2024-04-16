Getir'in BiTaksi ile FreshDirect'i satabileceği iddiası gündem oldu. Ancak Getir'e yakın kaynaklar, bu iddiayı yalanladılar.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir ile ilgili garip bir gelişme yaşandı. İngiltere merkezli haber kaynağı Sky News, Getir'in BiTaksi ile FreshDirect'i satabileceğini iddia etti. Getir'e yakın kaynaklar, bu iddiayı yalanladılar.

Sky News tarafından paylaşılan habere göre Getir'in azınlık hisselerine sahip olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala, şirketin bazı varlıklarının satılmasını istedi. O varlıklar arasında daha yakın bir geçmişte satın alınan FreshDirect ile BiTaksi uygulaması da vardı. Ayrıca Mubadala, şirketin yeniden yapılandırılması tavsiyesinde de bulundu.

Şirkete yakın kaynaklar, bu iddiayı yalanladı

Olayın gündem olması üzerine Getir'e yakın kaynaklardan, konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ancak Getir'den konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Hâlihazırda İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 5 ülkede hizmet vermeye devam eden Getir, küçülmeye gideceğine ilişkin hiçbir şey söylemedi. Evet şirket, çok kısa bir sürede çok hızlı büyüdü ve bunun üzerine bazı pazarlardan çekildi ancak bu demek olmuyor ki Getir'in sonu geldi. Şirketten açıklama gelmesi hâlinde sizi yeniden bilgilendireceğiz.