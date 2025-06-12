2023 yılında yaşanan ve Getir ile BiTaksi kullanıcılarının verilerinin sızdırılmasıyla sonuçlanan siber saldırıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Hacker'ın Getir'de çalışan bir yazılım mühendisi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat şirketlerinden Getir, 2023 yılında dikkat çeken bir olayla gündem olmuştu. Getir ile Getir'in iştiraklerinden olan BiTaksi hack'lenmiş, kullanıcı verileri ele geçirilmişti. Getir, o yıllarda yaptığı açıklamada hukuki süreci başlattığını duyurmuştu. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında siber saldırıyı gerçekleştiren kişinin Getir'de çalışmakta olan bir yazılım mühendisi olduğu tespit edildi. 32 yaşında olduğu belirlenen Ferhat Y.'nin Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur'a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği de ortaya çıktı.

13 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak!

Başlatılan soruşturma kapsamında Ferhat Y. isimli yazılım mühendisinin "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı elde etme" ve "şantaj" suçlarından yargılanacağı öğrenildi. Ferhat Y., bu suçlardan kaynaklı olarak 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası alabilir. Davanın nasıl ilerleyeceği ise şimdilik belirsiz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşanan siber saldırı ile ilgili detaylara da yer verildi. Bu bağlamda; Ferhat Y., sadece 20 gün gibi kısa bir sürede Getir ile BiTaksi sistemlerine izinsiz erişmiş ve 2 bin 890 kişinin isim, soy isim, adres, telefon, seyahat ve sipariş bilgilerini sızdırmış. Daha sonra da ele geçirdiği verileri satmaya çalışmış...

2023 yılında yaşanan hack olayı ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz:

Getir'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün basında ve sosyal medyada Getir’in de adının geçtiği bilgi güvenliğine ilişkin haber, 2023 yılında gerçekleşen ve o dönem kamuoyu ve kullanıcılarımızla şeffaf biçimde paylaştığımız bir olayla ilgilidir.



Getir olarak, bundan 2 yıl önce olayın hemen ardından hem yargı makamlarıyla hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile durumu hemen paylaşarak tüm resmi başvurularımızı eksiksiz gerçekleştirdik. Söz konusu olaya ilişkin hukuki süreç halen devam ediyor.



Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.