2021'in başından bu yana müthiş bir hızla büyüyen Getir, İngiltere Premiere League takımlarından Tottenham Hotspur'a sponsor oldu.

Türkiye'nin en büyük girişimlerinden biri olan Getir, dünyanın en prestijli futbol ligi olarak gösterilen Premiere League'in en dikkat çeken ve köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur'un resmi küresel sponsoru olduğunu duyurdu. Söz konusu sponsorluk anlaşması, hem Tottenham hem de Getir İngiltere Twitter hesaplarından duyuruldu.

Getir'in kurucu ortaklarından olan mevcut CEO'su Nazım Salur, söz konusu sponsorluk anlaşmasını, "Getir olarak İngiltere’de Tottenham’a sponsor olduk" ifadeleriyle duyurdu. Getir İngiltere resmi Twitter hesabı ise söz konusu anlaşmayı hemen aşağıdan izleyebileceğiniz video ile duyurdu.

Tottenham, söz konusu sponsorluk anlaşmasını, "Ultra hızlı market teslimatının öncüsü Getir, Resmi Küresel Ortak olarak kulübe katıldı" ifadeleriyle aktardı. İçinde bulunduğumuz yılın başlarında Tottenham'ın da bulunduğu Londra'da hizmet vermeye başlayan getir, kısa sürede Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinde ve ABD'de de hizmete başlamıştı.