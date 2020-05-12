Bir Gezegenin Kaderini Çizeceğiniz Ücretsiz Mini Oyun

İki geliştirici, sadece birkaç gün içerisinde "Planetfriend" isimli bir mini oyun geliştirdi. Bir sanal pet oyunu olan Planetfriend'de, bugüne dek alıştığımız gibi herhangi bir canlı varlığı değil, devasa büyüklükte bir gezegeni yönetiyoruz.

Bu içeriğimizde sizlere, kısa bir süre önce geliştirilen ve ücretsiz olarak piyasaya sürülen ilginç bir oyundan bahsedeceğiz. "Planetfriend" isimli bu oyun, sizlere alışık olduğunuzdan çok daha farklı bir RPG deneyimi sunacak.

Planetfriend, sadece iki kişi tarafından geliştirilmiş bir mini oyun. Bu mini oyundaki amacınız, bir gezegeni ve bu gezegenin çevresini kontrol etmek. Oyun kapsamında gezegeninizi dilediğiniz gibi yönetebiliyor, isterseniz yaşam cennetine isterseniz de kozmik ışınlarla bir cehenneme çevirebiliyorsunuz.

Planetfriend'in konusu, sadece gezegenin yaşamsal durumu değil. Gezegende yaşayan varlıkların geleceğinin ve kaderlerinin de sizlerin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda gezegende yaşanacak her şeye müdahale edebilir ya da gezegeni kendi haline bırakabilirsiniz.

Sanal pet oyunlarını hatırlarsınız. Bu oyunlarda kimi zaman Pou isimli bir yaratığı, kimi zaman ise Tom isimli bir kediyi yönlendirmiştik. Planetfriend de bahsettiğimiz bu oyunlarla tamamen aynı yapıda. Aradaki tek fark, diğer oyunlarda çeşitli canlıların hayatlarına dokunurken bu kez devasa büyüklükte bir gezegeni yönetiyoruz.

Planetfriend, detaylıca düşünülmüş ancak basit bir oyun. Hatta bu oyun o kadar basit bir yapıya sahip ki sadece 26 MB büyüklüğünde. Ayrıca haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Planetfriend'e sahip olmak için herhangi bir ödeme de yapmıyorsunuz.

Tüm bu özelliklere sahip olan Planetfriend isimli oyuna ücretsiz olarak sahip olmak isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz. Son olarak, bu oyunun sadece Windows işletim sistemi için geliştirildiğini hatırlatalım.