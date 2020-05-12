KartRider Rush+ Android ve iOS İçin Yayınlandı

Bundan yıllar önce popülaritesinin zirvesindeyken fişi çekilen KartRider Rush isimli bir mobil oyun, bugün itibarıyla yeniden aramıza döndü. KartRider Rush+ olarak isimlendirilen yeni oyun, iOS ve Android için yayınlandı.

Mobil oyunlar, akıllı telefonların güçlenip ekranlarının büyümesiyle birlikte iyiden iyiye popüler hale geldi. Bu nedenle artık yalnızca basit mobil oyunlar değil, bilgisayar oyunlarının karmaşık mobil versiyonlarını dahil görüyoruz. Ancak bu yazımızda bahsedeceğimiz bir PC-mobil uyarlaması oyun değil, gerçek bir mobil oyun efsanesi olacak.

Geçtiğimiz yıllarda epey popüler olan KartRider Rush, fişi çekildikten sonra uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Ancak geliştirici şirket, kısa süre önce oyunun KartRider Rush+ olarak geri döneceğini açıkladı ve popüler mobil oyunun yeni sürümü, daha ön kayıt aşamasında 5 milyon oyuncuya ulaştı. Peki yenilenen KartRider Rush+ mobil oyunculara neler sunuyor?

Güney Koreli bir geliştirici olan Nexon tarafından piyasaya sürülen KartRider Rush+, oldukça eğlenceli bir yarış oyunu. Birbirinden farklı araçların ve karakterlerin bulunduğu oyunda, kendinize en uygun karakteri seçip, sizlere sunulan pistlerde birinci gelmeye çalışacaksınız. Ancak oyunun mekanikleri ve grafik tasarımı, onu sıradan bir yarış oyununun dışına çıkarıyor.

50 farklı parkur ile benzersiz bir yarış deneyimi

KartRider Rush+, 50 farklı parkur sunuyor ve bu sayede oyuncular, aynı yarışları tekrarlamak zorunda kalmıyor. Ayrıca geliştiriciler, ilerleyen dönemlerde oyunu çok daha heyecanlı bir hale getirecek onlarca yeni içeriğin ekleneceğini de ifade ediyorlar. Yani KartRider Rush+, ilerleyen dönemlerde şimdikilerden çok daha farklı bir hale bürünebilir.

Oyunseverler, KartRider Rush+ oyununda 5 farklı moddan istediklerini tercih edebilecekler. Bu oyun modları arasında tahmin edilebileceği üzere hikaye modu, hız yarışı modu, sıralamalı mod, arcade mod ve son olarak da zamana karşı yarışılan Time Trial isimli bir mod bulunuyor.

KartRider Rush+'ı indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz