Sucker Punch: Ghost of Tsushima, Devasa Bir Oyun Olacak

The Game Awards geldi geçti, ödüller verildi ve oyunlar tanıtıldı. Fakat tanıtılan oyunlardan biri diğerlerinin önüne geçmeyi başarmıştı: Ghost of Tsushima. Geliştirici ekibin açıklamasına göre bu oyun, stüdyonun en büyük oyunu olabilir.

Bu hafta The Game Awards’ta birçok oyunu konuştuk, ancak Ghost of Tsushima bu oyunlar arasında biraz daha öne çıkmayı başardı. Oyun, tam anlamıyla muhteşem gözüküyordu ve beklentilerimizi iyice artırdı. Fakat Ghost of Tsushima yalnızca grafiksel anlamda güzel değil, atmosfer olarak da muhteşemdi.

İşte Sony tarafından dağıtılacak olan ve Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, Sucker Punch’ın bugüne kadar yaptığı en büyük oyun olabilir. Sucker Punch Productions’ın iletişim yöneticisi Andrew Goldfarb, PlayStation Blog üzerinden Ghost of Tsushima hakkında birkaç açıklamada bulundu.

Ghost of Tsushima, stüdyonun bugüne kadar yaptığı en büyük oyun:

Kendine has bir oyun sunabilmek için dişini tırnağa takan ekip, bunu başarabilmek için her fırsatı değerlendiriyor. Goldfarb’ın yazısında belirttiği üzere Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions stüdyoları için oldukça büyük bir oyun. Hem de bayağı büyük.

Hatta Goldfarb’ın oyunun büyüklüğü hakkındaki sözleri burada sona ermiyor. Andrew Goldfarb, Ghost of Tsushima’nın devasa bir oyun olup stüdyonun büyük farkla bugüne kadar yaptığı en büyük oyun olduğunu belirtti. The Game Awards’ta yayınlanan fragmana bakacak olursak bu oyunun devasa kavramından ne kastettiğini kolayca anlayabiliriz. Fragmanı, yazımızın sonunda bulabilirsiniz.

Sucker Punch Productions iletişim yöneticisi, Sony’nin gelecek aylarda oyun hakkında daha fazla detay paylaşacağını da belirtti. Bu detaylar özellikle samuray kahramanımız Jin hakkında olacak. Jin’in karşılaştığı tehlikeleri, yapacağı dostlukları ve insanlarını korumak için yapacağı fedakarlıkları öğreneceğiz.

Sucker Punch Productions tarafından gelen sözler, Ghost of Tsushima’yı geliştirmenin zorlu bir yol olacağını gösteriyor. Yılın oyununa adaylığını koyabilecek potansiyele sahip bu oyun, umarız yarı yolda kalmaz. Çünkü The Witcher 3: Wild Hunt gibi detaylı açık dünya oyunlarını geçebilmek için çok büyük çaba sarf etmek gerekecek.

Ghost of Tsushima, şu anda PlayStation 4 için geliştirilme aşamasında ve 2020 yılının yaz aylarında çıkacak. Oyunun The Game Awards’ta gösterilen fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: