En Hızlı Satan PlayStation 4 Özel Oyunu: Ghost of Tsushima

PlayStation Worldwide Studios başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Ghost of Tsushima, en hızlı satan PlayStation 4 özel oyunu oldu. Oyun, çıkış yaptığı günden bu yana 5 milyon satış barajını aşmış durumda.

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve 17 Temmuz’da PlayStation özel oyunu olarak PlayStation 4 oyuncularının beğenisine sunulan Ghost of Tsushima, önemli bir başarının altına imza atmış durumda.

PlayStation Worldwide Studios başkanı Herman Hulst’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ghost of Tsushima, çıkış yaptığı günden bu yana 5 milyon satış barajını geçmeyi başararak en hızlı satan PlayStation 4 özel oyunu oldu.

Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn, hemen hemen aynı sürede 3,4 milyon kopya satmayı başarmıştı. Bununla birlikte uzun yıllardır merakla beklenen The Last of Us Part II, çıkışından yalnızca üç gün sonra 4 milyon satış barajını aşarak en hızlı satan PlayStation 4 özel olmayan oyun olmuştu.

Ghost of Tsushima, özellikle etkileyici grafikleri, oyuncuları içine çeken atmosferi ve dövüş mekanikleri ile büyük beğeni toplamıştı. Hala denemediyseniz PlayStation Store’u ziyaret ederek Ghost of Tsushima’yı 499 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Ghost of Tsushima tanıtım videosu