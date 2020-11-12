PS Plus'ın PlayStation 5'te Nasıl Görüneceği Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda PlayStation 4 ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan PS Plus, yeni konsolda da yer alacak. PS Plus’ın görüntüsü yeni konsolla birlikte değişecek.

Sony’nin yeni nesil konsolu olan PlayStation 5 için biz çok az bir süre daha bekleyeceğiz. ABD ve Japonya’daki oyuncular ise konsollara bir hafta önceden kavuşmanın keyfini sürmeye başladı. Böylece konsol hakkında daha fazla bilgi edinme şansı da bulmuş olduk.

PS Plus hizmeti bundan on yıl önce, PlayStation 3 zamanında hayatımıza girmişti. O dönemde tabii ki hizmetin kullanım şekli biraz daha farklıydı; örneğin çevrimiçi oynama desteği vermiyordu. Daha sonra gelişerek günümüzdeki haline geldi.

PS5 için ilk ücretsiz oyun

Sony, PS Plus hizmetini yeni PlayStation 5 için de devam ettiriyor. Hatta konsolun çıkışı ile birlikte ilk ücretsiz verilen da Bugsnax oldu. Böylece PS Plus üyeleri yeni konsollarıyla birlikte ilk oyunlarını da edindi.

PS Plus’a yönelik olarak yayınlanan bir video ile de hizmetin yeni konsoldaki arayüzünü görme fırsatına erişmiş olduk. Yeni arayüzde oyunlar tek bir sıra olarak dizilmek yerine kareler halinde ekrana yerleştirilmiş durumda.

Oyunlardan herhangi birini seçip oyun aktiviteleri ekranını açtığınızda ise oyuna özel arka plan görselleri aktif hale geliyor. Oyunlar sekmesinin yan kısmında ise özel indirimlerin yer aldığı pazar kısmı bulunuyor.

Oyunları platformlara göre ayırma seçeneği

PlayStation Plus’ın PS5’e de gelmesiyle birlikte yeni arayüzde oyunlar kategorisinde artık platform seçeneği de bulunuyor. Oyunlarınızı sahip olduğunuz platforma göre sıralayabiliyorsunuz. Böylece uzun süredir hizmeti kullanan ve kütüphanesi kalabalık oyuncular yeni konsolun oyunlarını kolayca bulabiliyor.

Aşağıda yer alan bağlantıdan sizler de yeni PS Plus arayüzünü görebilirsiniz. Yeni arayüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PS Plus’a başka ne gibi özellikler eklenmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.