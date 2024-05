16 Mayıs'ta PC için yayımlanan Ghost of Tsushima, 77 binden fazla eş zamanlı oyuncu ile büyük bir başarı elde etti. Oyun, PC'ye gelen en iyi hikâye tabanlı PlayStation oyunu oldu.

Japon teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz günlerde PC için yayımladığı Ghost of Tsushima ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyun, oldukça iyi bir lansman yaptı. Hatta God of War'ı bile geride bırakan Ghost of Tsushima, PC'ye gelen en iyi hikâye tabanlı PlayStation oyunu olarak tarihe geçti.

SteamDB verilerine göre Ghost of Tsushima, 19 Mayıs'ta 77 bin 154 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu da God of War'ın geride bırakılmasını sağladı. Bu ikonik oyunun en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 73 bin 529 olarak kayıtlara geçmişti. Üstelik Ghost of Tsushima, aslında daha fazla sayıda eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşabilirdi.

Bu etkileyici başarı, PSN zorunluluğuna rağmen sağlandı

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Sony'nin Ghost of Tsushima için PSN hesabı zorunluluğu getirdiğinden bahsetmiştik. Hâl böyle olunca oyun, tam 180 ülkede satıştan kaldırılmıştı. Oyunun tüm bunların gölgesinde God of War'ı geride bırakmış olması, önemli bir detay. PSN inadından vazgeçilmesi hâlinde çok daha yüksek rakamlar görülebilir.

Ghost of Tsushima'nın SteamDB verileri:

Hemen bir dipnot verelim. Ghost of Tsushima, Sony'nin PC'deki en iyi oyunu değil. O oyun, Helldivers 2. eş zamanlı oyuncu sayısında 458 bin 709 gibi çok ciddi bir rakama ulaşmayı başarmıştı. Ancak bunlar, en fazla sayıda eş zamanlı oyuncuya sahip olan PUBG: Battlegrounds rekoru için çok uzak rakamlar. PUBG: Battlegrounds, 3 milyon 257 bin 248 oyuncu ile zirvede yer alıyor.