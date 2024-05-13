Sony, 16 Mayıs'ta piyasaya süreceği Ghost of Tsushima'nın PC sürümü için bir karar aldı. Şirket, bu oyun için de PSN zorunluluğu getirdi. Oyun, 180 ülkede satıştan kaldırıldı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den yine oyuncuları kızdıracak bir hamle geldi. Şirket bu kez de 16 Mayıs'ta piyasaya sürülecek Ghost of Tsushima ile ilgili bir karar aldı. Bu karar kapsamında oyunu oynamak için PSN hesabı zorunluluğu olacağı zaten tahmin ediliyordu ki artık resmi olarak açıklandı. Hâl böyle olunca Sony, Ghost of Tsushima'yı tam 180 ülkede Steam'den kaldırdı.

Sony'nin PSN fiyaskosu, Helldivers 2 ile başladı. Ancak şirket, sonradan geri adım attı. Hâl böyle olunca Sony'nin PSN için diretmeyeceği düşünüldü. Ghost of Tsushima için alınan karar, durumun pek de böyle olmayacağını gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse bu inat, herkesten çok Sony'ye zarar verecek.

Ön sipariş verenlere para iadesi yapıldı

Sony, aldığı karar kapsamında oyuncuları mağdur etmedi. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan kişilere para iadeleri yapıldı. Bu arada; şirketin geçmişte bir açıklama yaptığını, hikâye modu için PSN'e gerek olmayacağını söylediğini belirtelim. Oyunun sadece çok oyunculu modu için PSN zorunluluğu bulunuyordu. Şirket buna rağmen, oyunu 180 ülkeden kaldırmaya karar vermiş oldu.

Öte yandan; Sony tarafından alınan kararın Türkiye'yi etkilemediğini söyleyelim. Oyunseverler, bu oyunu Steam üzerinden 59,99 dolar karşılığında satın alıp, lansman gününü bekleyebilirler. Bakalım 16 Mayıs'ta Ghost of Tsushima'nın Steam'deki yorumları nasıl olacak...