Sony, PC'ye gelecek en yeni PlayStation oyununun Ghosts of Tsushima olduğunu açıkladı. Director's Cut sürümüyle PC kullanıcıları için sunulacak oyunun çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı belli oldu.

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen PlayStation özel oyunu Ghosts of Tsushima, son yılların en çok sevilen oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Açık dünya türünde bir samuray RPG’si olan yapımın PC’ye ne zaman geleceği de merak ediliyordu.

Bugün ise bekleyenleri sevindirecek açıklama Sony’den geldi. Şirket, Ghosts of Tshushima Director’s Cut’ın PC sürümünün çıkış yapacağı tarihi duyurdu. Ayrıca bir fragman da paylaşıldı.

Ghosts of Tshushima Director’s Cut, 16 Mayıs’ta PC için çıkış yapacak

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Ghosts of Tshushima Director’s Cut, 16 Mayıs 2024 tarihinde PC kullanıcıları için gelecek. Normalde Sucker Punch tarafından geliştirilen yapım, Nixxes tarafından PC’ye getiriliyor. Oyunun yönetmenin sürümü olduğunu belirtelim. Yani standarda kıyasla ek özellikler içerek.

Ghosts of Tshushima Director’s Cut sürümü; ana hikâye, Iki Island genişlemesi ve Legends olarak adlandırılan multiplayer moduyla geliyor. Ayrıca oyunu siyah beyaz gren film efekti desteğine sahip, efsane yönetmen Akira Kurosawa’nın yapımlarından esinlenen Kurosawa modu da sürümle gelecek.

Sony ayrıca PC portunun NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS desteğine sahip olacağını söylüyor. Hatta görüntü kalitesini daha da artırmak için NVIDIA DLAA veya FSR 3 Native AA’nın kullanılabileceğini ekliyor.

Oyun; 21:9 ve 32:9 oranı desteğiyle gelecek. Bu da yetmiyormuş gibi üç monitörlü kurulumlar için 48:9 desteğine de sahip olacak. DualSense ile haptik geri bildirim ve adaptif tetik gibi özelliklere ulaşmanızı sağlayacak kontrolcü desteği de yer alacak. Tabii ki kişiselleştirilebilir klavye ve Mouse kontrollerini de göreceğiz.

Ghosts of Tshushima Director’s Cut ön sipariş fiyatı

Ghosts of Tshushima Director’s Cut, Steam’de ön siparişe açıldı. Oyun, 59,99 dolarlık (1.905 TL) fiyata sahip. Ön sipariş verenlere New Game+ modu seyahat yoldaşı at, yolcu giysisi ve Baku’nun dükkanından kırk zırh boyaları gibi hediyeler var.

Ghosts of Tshushima Director’s Cut sistem gereksinimleri

Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Sony, çıkış tarihi yaklaşınca bu detayları paylaşacağını söylüyor.

Ghosts of Tshushima Director’s Cut PC sürümü fragmanı