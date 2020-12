Ghost of Tsushima 'Oyuncunun Sesi' Ödülünü Kazandı

The Game Awards 2020'nin en önemli kategorilerinden bir tanesi olan "Oyuncunun Sesi"nin kazananı belli oldu. Bir samuray oyunu olarak karşımıza çıkan Ghost of Tsushima, tamamen oyuncuların seçimleriyle bu kategorinin bir numarası oldu. Oyunun farklı kategorilerde de adaylıkları bulunuyor.

Video oyun tutkunları için oldukça hareketli geçecek bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız. Dünyanın en bilindik oyun ödülü etkinliklerinden bir tanesi olan "The Game Awards 2020", önümüzdeki günlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında da yılın "en"leri, çeşitli ödüllerle taçlandıracak. Şimdiyse bu önemli etkinliğin ilk kazananı belli oldu.

PlayStation 4 sahipleri, temmuz ayı içinde "Ghost of Tsushima" isimli bir oyunla tanışma imkanı yakaladılar. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen oyun, Jin Sakai isimli bir samurayın Moğol işgaline karşı duruşunu anlatıyordu. Pek çok PlayStation 4 sahibinin bir solukta birtirdiği bu oyun, The Game Awards 2020 kapsamında "Oyuncunun Sesi" ödülünün sahibi oldu.

Ghost of Tsushima, oyuncuların tercihleriyle bu ödülü almaya hak kazandı

The Game Awards'ın Oyuncunun Sesi isimli ödülü, video oyunlar için önemli bir kategori. Çünkü bu kategorinin kazananı oyuncular tarafından belirlenebiliyor. Ayrıca PlayStation 4'e özel olan bu oyun, aynı kategori altında The Last of Us: Part II, DOOM Eternal, Marvel's Spider-Man: Miles Morales gibi çok güçlü isimlerin yanı sıra bir indie oyun olan Hades'le rekabet içine girdi.

Ghost of Tsushima, sadece "Oyuncunun Sesi" kategorisinde aday gösterilen bir oyun değil. The Game Awards yetkilileri, bu oyunu Yılın Oyunu, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Sanat Yönetmenliği, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Performans, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu ile En İyi Anlatı kategorilerinde de aday olarak gösterdiler. Oyunun bu kategorilerin hangisi ya da hangilerinde kazanacağını, önümüzdeki günlerde görme imkanı yakalayacağız.