Ghostrunner'ın Demosu, 1 Haftalığına Steam’de Olacak

One More Level, 3D Realms ve Slipgate Ironworks tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Ghostrunner’ın demosu ve sinematik fragmanı sonunda yayınlandı. Yayıncı firma All In! Games, demonun Steam üzerinden sunulduğunu ve 13 Mayıs’a kadar indirilebilir olduğunu açıkladı. Bunun yanında yayınlanan sinematik fragmanda oyunun ‘Killing Blink’ özelliğinden ve hikâyesinden bahsedildi.

Yayıncı All In! Games, yaptığı açıklamada oyunda hem fiziksel dünyada hem de siber dünyada yer alan bir savaşçının oynandığını aktardı. Cyberpunk temasına verilen önemi de vurgulayan firma, oyunun içerisindeki dünyanın zor olduğunu ve dinamik savaşlar barındırdığını bildirdi. Oyunculara “Deneme yanılma yoluyla her şeyi öğrenin, yeteneklerinizi etkili bir şekilde kullanın ve karanlık hikâyenin sizi birkaç saat meşgul etmesine izin verin” sözleriyle oyunun kısa bir tanıtımını da yapan All In! Games, aksiyon barındıran oyunlardan hoşlanan herkesi Steam üzerindeki demoyu indirmeye davet etti.

Sinematik fragman yayınlandı:

PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One üzerinden oynanabilir olan ve bir süredir merakla beklenen oyun, geçen sene Gamescom 2019’da duyurulmuş ve 2020 yılında tanıtılacağı söylenmişti. Aksiyon ögelerinden çokça yararlanılan ve cyberpunk dünyasına açılacak bir pencere görevi görecek Ghostrunner, oyuncuların beğenisine sunulan demosuyla şimdiden övgüleri toplamış durumda. Barındırdığı fantastik dünyanın içerisinde yer alan gerçekçi tasarımlarla beğeni toplayan oyunun tek oyunculu yapıya sahip olduğunu da ekleyelim.

Oyunun temel amacı insanlığın son sığınağını yükseltmeye çalışmak. Görev boyunca oyuncu gözünden kameralarla takip edilecek oyunda oyuncuları hızlı ve tempolu bir deneyimin beklediğini de söylemek mümkün. Hikâye akarken farklı düşmanları alt etmeye çalışan oyuncular, hedefe bir an önce ulaşıp oyunu tamamlamak için ter dökecek. Servis edilen demo ve sinematik fragmanın ilerleyen günlerde ne tarz yorumlar alacağını hep beraber göreceğiz. Oyunun demosunun yayınlandığı Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.