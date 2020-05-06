EA: Bir Yıl İçinde 14 Yeni Oyun Yayınlamayı Planlıyoruz

2020 ilk çeyreğine ilişkin mali finansal raporunu açıklayan ABD merkezli video oyunu yayıncısı Electronic Arts (EA), bazı oyunların ücretsiz olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X güncellemeleri alacağını duyurdu. Şirket ayrıca, bir yıl içinde 14 yeni oyun çıkarmayı planladığını da açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) video oyunu satışları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tecritlerin milyonlarca insanı eve hapsetmesinin bir sonucu olarak son iki ay içinde muazzam düzeyde arttı. Öyle ki, mart ayında online satışlar, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oyun dünyasının önde gelen yayıncılarından Electronic Arts (EA), 31 Mart 2020'de sona eren birinci çeyrek ve tam yıl için mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Amerikalı şirketin 2019’da dijital platformları üzerinden yaptığı satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 4 milyar dolara yükseldi. Bu gelir, şirketin geçtiğimiz yılki toplam satış hacminin yüzde 78’ini temsil ediyor.

Mayıs 2020-Nisan 2021 arasında 14 yeni EA oyunu gelecek

Amiral gemisi yapımı FIFA 20’nin 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını belirten EA, popüler Amerikan futbolu oyunu Madden NFL 20’nin ise seri tarihinin en yüksek oyuncu sayısına ulaştığını söyledi. PUBG ve Fortnite gibi yapımlarla rekabet halinde olan Battle Royale oyunu Apex Legends’ın geçtiğimiz yıl PS4'te en çok indirilen ücretsiz oyunlar arasında yer aldığını ifade eden şirket, Star Wars Jedi: Fallen Order’ın ise 10 milyon oyuncu barajını geçtiğini açıkladı.

2020'nin ilk çeyreğinde 498 milyon dolar kar bildiren EA, yılın tamamında ise 1.7 milyar dolar kar sağladığını duyurdu. Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan EA Genel Müdürü Andrew Wilson, geçen hafta Google Stadia ile yaptıkları duyuruyu temel alarak oyun gamını daha fazla dijital dağıtım kanalında sunmayı planladıklarını ifade etti.

Bazı EA Games oyunları, PlayStation 5 ve Xbox Series X için ücretsiz yükseltmelere sahip olacak

Mayıs 2020-Nisan 2021 arasındaki dönemde, en az dördü mevcut serilerin devam halkaları olmak üzere toplam 14 yeni oyun yayınlayacaklarını belirten Wilson, bazı oyunların PlayStation 5 ve Xbox Series X için ücretsiz yükseltmelere sahip olacağını belirtti.

Wilson, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Apex Legends’ın 2020 yılında yeni platformlar ve yeni bölgelerde yayınlanacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise geliştirici stüdyo Respawn Entertainment’ın yayınladığı bir iş ilanı, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e gelebileceğine işaret etmişti.

EA ayrıca EA PlayLive 2020'nin tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi nedeniyle 11 Haziran’da dijital olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Önemli lansman ve gelişmelere sahne olacak etkinlikte, Star Wars: Project Maverick ve FIFA 21 gibi merakla beklenen pek çok yapımdan haber almayı umuyoruz.