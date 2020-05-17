Gigabyte, Tesla A100 Amper GPU ile çalışan dört yeni güç sistemi tanıttı. Yeni tanıtılan sistemlerin bilim insanları, araştırmacılar ve mühendisler tarafından veri merkezlerinde kullanması hedefleniyor.

GIGABYTE, HPC serisinde G492-ZD0, G492-ID0, G262-ZR0 ve G262-IR0'ı içeren NVIDIA Tesla A100 Amper GPU ile çalışan dört sistem duyurdu. Bu ürünler yalnızca işlemci tarafından bölünmüyor, sunucunun kasasına takılı bir ikinci nesil AMD EPYC veya üçüncü nesil Intel Xeon geliştirilebilir işlemciler sunuyor.

Gigabyte, AMD EPYC ve Intel Xeon standartlarında NVIDIA Tesla A100 Amper GPU Destekli HPC Sistemleri Sunuyor

Bu ürünleri anlayabilmenin diğer bir yolu, bir GPU sunucusunun, toplamda 8 tane GPU tutan G492 serisinden ve 4 tane GPU tutan G262 serisinden kaç tane barındırabileceğini anlamaktan geçmektedir. Bu sunucular, bilim insanları, araştırmacılar ve mühendisler tarafından kullanılması için veri merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Bu kullanıcılar, çalışmalarını geliştirmek için hızlandırılmış GPU HPC ve AI (yapay zeka) programlarını kullanacaklar.

Bu ürünler kullanıcının ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir olmasını sağlayan NVIDIA NVSwitch, NVIDIA NVLink ve NVIDIA A100 GPU'lar içerecek. Hızlandırılmış NVIDIA veri merkezinde NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand yüksek hızlı ağ ve NVIDIA Magnum IO yazılımı da bulunacak.

Magnum IO yazılımı, tek bir HGX A100 platformu ile ihtiyaç halinde dört GPU'dan sekiz GPU'ya yükseltilebilen kombinasyon ile, hem GPUDirect RDMA (Uzaktan bellek erişimi)’ yı hem de GPUDirect depolamayı destekliyor. A100 Tensor Core GPU, derin öğrenme sistemini ve 700'den fazla HPC uygulamasını hızlandırmak için tasarlandı. Bu ürünler, geliştiricilerin programları kolayca başlatmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan NGC yazılımı kataloğuna da sahip.

Gigabyte, kasa tasarımları GPU ve CPU olarak ayrılan, 2U ya da 4U olan birçok GPU'yu destekleyebilir. Büyük bir hava tüneli oluşturmak ve ısı iletimini önlemek için bir bariyer tasarımı kullanıyor. Bu ürünlerin her ikisi de 80_ yüksek verimli güç kaynakları kullanılarak üretilmiş ve güç depolama veya elektrik kesintisi sırasında veri kaybını önlemek için N+1 yedekliliği kullanıyor.