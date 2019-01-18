Gillette'in erkekleri yanlış lanse ettiğini düşünen Egard, yayınladığı reklam filmi ile erkeklerin toplum içindeki yerinin önemini hatırlattı.

Dünyanın en çok satan tıraş bıçağı markalarından biri olan Gillette, geçtiğimiz günlerde yayınladığı sosyal sorumluluk temalı reklam filmi nedeniyle ırkçılık ve erkek düşmanlığı ile suçlanmış, dünya çapında ciddi bir şekilde eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Eğer Gillette’in reklam filmini izlemediyseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayarak videoyu izleyebilir ve neden bu kadar çok eleştirildiğini okuyabilirsiniz.

Bir saat üreticisi olan Egard, Gillette’in tepki çeken videosuna kurumsal çapta bir yanıt vererek karşı bir reklam filmi yayınladı. Erkeklerin toplumdaki yerinin önemine vurgu yapan Egard, başta can kurtarma ve askeriye olmak üzere hayati tehlike taşıyan alanlarda neredeyse tamamen erkeklerin çalıştığını söylerken, dünya üzerinde yaşayan evsizlerin %75’nin erkeklerden oluştuğunu hatırlattı.

Videonun açıklamasına, ‘’Bu kısa film, dünyayı bizim için daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirmek için her şeyini feda eden herkese adanmıştır.’’ yazan Egard, ‘’İstismar, taciz, aile içi şiddet, zorbalık gibi konuların ciddi meseleler olduğunda hemfikiriz.’’ diyerek bir anlamda Gillette’in doğru sorunlara yanlış bir yaklaşımla destek vermeye çalıştığını belirtti. Egard’ın Gillette’e cevap olarak yayınladığı kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz.