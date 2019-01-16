Belli bir yaşa gelmiş hemen her erkeğin banyosuna en az bir kez girmiş olan Gillette, son reklam filminde erkekleri şiddet meraklısı ve tacizci olarak göstermekle suçlandı.

Dünyanın en popüler tıraş bıçağı markalarından biri olan Gillette, son reklam filmi ile izleyenleri ikiye bölmüş durumda. YouTube’da 3 günde 11 milyon izlenmeyi aşmış olan reklam filmi, 200 binin üzerinde beğeni almış olsa da, 600 bin ‘dislike’ muhtemelen şirket tarafından öngörülemeyen bir durumdu.

İnsanların neden ikiye bölündüğünü açıklamadan önce aşağıdaki bağlantıdan söz konusu videoyu izleyebilirsiniz.

Reklam filmine neden tepki gösteriliyor?

Tepki gösteren insanlara göre Gillette, erkeklere yukarıdan bakıyor ve tüm erkekler şiddet meraklısı, tacizci birer zorba kişilermiş gibi lanse ediyor. Dahası, sanki taciz etmek, kavga etmek, şiddete meyilli olmak erkeklerin doğuştan gelen özellikleriymiş gibi göstererek erkeklere bir üst akıl olarak nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor.

Peki beğenenler neden beğendi?

Reklam filmini beğenen kişilere göre Gillette, son derece efektif bir şekilde şiddet, zorbalık, taciz kötü bir şeydir. Bunları yapmayın, yapanlara engel olun diyor. Yani reklamı beğenenlere göre ‘erkekler böyledir’ ve ‘erkekler böyle olmalıdır’ gibi bir mesaj bulunmuyor. Aksine böyle olan kişilere engel olunması gerektiği söyleniyor.

Verilen mesaj ile verilmek istenen mesaj tutarlı mı?

Dürüst olmak gerekirse videoyu izlerken bir tıraş bıçağı firmasına ait reklam filmi olduğunu düşünmüyorsunuz. Reklam filminin kamusal farkındalık amacı ile çekildiğini düşünürsek bu güzel bir şey. Bununla birlikte reklam filmini izleyen bir kişi neden Gillette kullanmak istesin, bizce bir neden bulunmuyor.

Bununla birlikte neredeyse tamamen erkekleri hedef alan ürünler piyasaya süren bir şirket, bir takım erkeklerin negatif yönlerini göz önüne getirip bunları yapmayın, yaptırmayın demesi, sanki erkeklere ürün pazarlayan bir şirket değil de erkeklere (en azından bir kısmına) karşı olan bir şirketmiş izlenimi veriyor.

Sonuca gelecek olursak;

2019 yılına geldik ve şiddet, zorbalık, taciz gibi konuların hala tartışılıyor olması insanlık adına bir utanç kaynağıdır. Bu nedenle Gillette’in vermek istediği mesajın kesinlikle güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ancak doğru bir şekilde verebilmiş mi? Reklam filminin aldığı tepkilere bakılırsa veremediğini söyleyebiliriz.