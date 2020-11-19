Çinli teknoloji şirketi Gionee, M12 isimli yeni telefonunu duyurdu. İki farklı işlemci seçeneğine sahip olan bu cihaz, uygun bir fiyata ve makul sayılabilecek düzeyde özelliklere sahip. Telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali yok denecek kadar az.

Çinli bir akıllı telefon üreticisi olan Gionee, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş orta segment arasında kalan ve "M12" olarak isimlendirilen bu telefon, özellikle de uygun fiyatıyla tüketicileri kendine çekmeye çalışacak gibi görünüyor.

Gionee tarafından yapılan açıklamalara göre M12, 6,55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Delikli yapıdaki bu ekrana yerleştirilmiş olan 16 MP ön kamera bulunurken, parmak izi okuyucu sensör ekranda değil, telefonun arka paneline monte edilmiş şekilde bulunuyor. Uygun fiyatlı telefonlar için ideal olan boyut, tüketicileri memnun edecek türden.

Gionee M12 işte böyle görünüyor

Gionee M12'nin en dikkat çekici özelliği, iki farklı işlemciden birinin tercih edilerek satın alınabiliyor olması. Şöyle ki; dileyen kullanıcılar bu akıllı telefona MediaTek Helio P22 işlemci ile sahip olabiliyorlar. Dileyen kullanıcılarsa MediaTek Helio A25 işlemcili varyantı satın alabiliyorlar. Her iki işlemci de 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile eşleştiriliyor. Ayrıca kullanıcılar, microSD kart ile depolama alanını genişletebiliyorlar. Telefonun batarya kapasitesi ise 5100 mAh olarak açıklandı.

Gionee'nin yeni akıllı telefonu, dörtlü kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 adet de 2 MP'lik kameraya sahip. Şirket, kamera kurulumunun neler vadettiğine dair detaylı bir açıklama yapmadılar.

Gionee M12 teknik özellikleri

Ekran: 6,55 inç, HD+ çözünürlük

6,55 inç, HD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio P22 ya da MediaTek Helio A25

MediaTek Helio P22 ya da MediaTek Helio A25 RAM: 6 GB'ye kadar

6 GB'ye kadar Depolama: 128 GB'ye kadar

128 GB'ye kadar Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5,100 mAh

5,100 mAh Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, FM radio, 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C

Gionee yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, MediaTek Helio P22'den güç alan M12'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 195 dolar (yaklaşık 1,500 TL + vergiler). MediaTek Helio A25 işlemcili M12'nin fiyatı ise 180 dolar (yaklaşık 1,400 TL + vergiler) olarak açıklandı.