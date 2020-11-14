Yeni Bir Redmi Telefonun Tasarımı TENAA'da Paylaşıldı

Redmi'nin bugün TENAA'da listelenen yeni bir akıllı telefonu ilerleyen saatlerin ardından yine TENAA'da tasarımıyla karşımıza çıktı. Telefonun tasarımı, günümüz trend tasarımlarından birisini taşıyordu.

Teknoloji devi Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, bugüne kadar pek çok fiyat performans akıllı telefonunu ve amiral gemilerini piyasaya sürdü. Şirketin neredeyse her modeli de başarılı oldu. Fakat Xiaomi, bugünlerde akıllı telefonları hakkındaki planlarını daha da üst seviyelere taşımaya başladı.

Xiaomi, son birkaç ay içinde çok sayıda kendi akıllı telefonunu ve Redmi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Redmi akıllı telefonlarının sayısıysa artık takip edilemez hale geldi. Fakat şirket bununla da yetinmeyecek gibi duruyor. Bugün, Redmi'nin bir akıllı telefonu daha kendisini TENAA'da gösterdi.

Redmi'nin gizemli telefonunun tasarımı paylaşıldı:

Redmi'nin M2010J19SC model numaralı yeni akıllı telefonu TENAA'da listelendikten sonraysa bu kez resimlerine kavuştu. Telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı sayfada yer aldı. Redmi, resimlerden gördüğümüz kadarıyla bize fazlasıyla tanıdık gelen bir tasarımı telefonda sunacak.

Resimlerde de görebildiğiniz üzere Redmi'nin yeni akıllı telefonu, Samsung'un, Honor'un ve Realme'nin akıllı telefon modellerinin taşıdığı bir tasarımla gelecek. Telefonun arka kısmında kenarları yuvarlak dikdörtgen bir kamera kurulumu bulunacak. Cihazın ekranıysa delikli ekran yapısıyla farklı bir telefon olmayacak.

Akıllı telefonun hangi isimle çıkış yapacağı şu an için bilinmiyor. Ancak telefonun TENAA sayfasında 6,53 inçlik FullHD+ çözünürlüklü bir ekranla geleceği bilgisi yer alıyor. Bunun yanı sıra donanım kısmında telefonun bizi hangi işlemciyle karşılayacağı bilgisi de şu an için bilinmiyor.

Yeni Redmi telefonun en can alıcı noktasıysa bataryası olacak. Günümüzde 5.000 mAh'li bataryalar iyice yaygınlaşırken Redmi, bu standardı artık 6.000 mAh'e taşıyacak. Telefonun 6.000 mAh'lik bataryası 22,5 W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Telefon, siyah, beyaz, kırmızı, mor, yeşil ve turuncu renk seçenekleriyle satışa çıkacak.