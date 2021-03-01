Gionee Max Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Gionee, fiyat/performans noktasında dikkat çekici bir model olan Gionee Max Pro'yu duyurdu. 6.000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olan akıllı telefon, kullanıma göre 2 gün şarj ömrü sunabiliyor.

Daha çok bütçe dostu akıllı telefonlarıyla bilinen Gionee, günlük kullanıma odaklanan ve uçarı özelliklerden kaçınan yeni akıllı telefonu Gionee Max Pro’yu duyurdu. Büyük ekranı ve bir o kadar büyük bataryasıyla iyi bir kullanıcı deneyimi vadeden cihaz, fiyat etiketiyle de tüketicileri üzmüyor.

6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelen Gionee Max Pro, damla çentikli tasarımıyla seviyesine göre fena sayılmayacak bir ekran/gövde oranı sunuyor. Qualcomm ya da MediaTek işlemci yerine Unisoc 9863A işlemciden güç alan akıllı telefonda 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Arka tarafında sol üst köşeye konumlandırılmış kare şeklinde bir kamera modülüne sahip olan akıllı telefon, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ile standart seviye bir kamera performansı vadediyor. Ayrıca ekranın üstünde bulunan damla çentikte de 8 MP’lik bir selfie kamera yer alıyor.

Gionee Max Pro özellikleri

İşlemci: Unisoc 9863A

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Ekran: 6,52 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2

6.000 mAh’lik devasa bataryasıyla kullanıma göre 2 güne kadar şarj ömrü sunabilen Gionee Max Pro için yaklaşık 95 dolarlık fiyat etiketi açıklanmış durumda. Elbetteki cihazın Avrupa ya da Türkiye’de satışa çıkması durumunda vergiler ile birlikte fiyat etiketinde artış görülebileceğini söyleyebiliriz.