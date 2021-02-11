Xiaomi Redmi K40 ve Mi 11 Pro Yakında Tanıtılacak

Xiaomi, yeni üst segment akıllı telefonları Redmi K40 ve Mi 11 Pro için Hindistan'da sertifika aldı. Bu hamle, şirketin Snapdragon 888 işlemciden güç alacak yeni telefonlarını yakında tanıtacağını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aralık ayının sonlarında gerçekleştirdiği lansman ile yeni amiral gemisi Mi 11’i tüketicilerin beğenisine sunmuş, ancak Mi 11 ailesinin diğer üyeleri olması beklenen Mi 11 Pro ya da Mi 11 Ultra’nın adını dahi anmamıştı.

Son gelişmeler, Mi 11 Pro’nun sandığımızdan daha yakın olduğunu ortaya koyuyor. Hint Standart Dairesi’nden (BIS) alınan yeni sertifikalar, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak Mi 11 Pro’yu ve Redmi K40’ı resmen onaylamış durumda.

BIS’te Mi 11 Pro M2012K1G, Redmi K40 ise M2012K11AI model numarası ile listeleniyor. Sertifikalar, cihazların özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasa da sertifikaların alınmış olması Hindistan lansmanının yakın olduğunun habercisi.

Mi 11 Pro’nun Mi 11’e kıyasla ne gibi iyileştirmeler sunacağı hakkında kesin bilgiler bulunmuyor ancak söylentilere göre Mi 11 Pro, Xiaomi’nin ekrana gömülü kameraya sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca diğer söylentiler arasında 6,81 inç QHD+ 120 Hz OLED ekran, 120X hibrit yakınlaştırma ve 5.000 mAh çift hücreli batarya bulunuyor.

Redmi K40 ile ilgili söylentiler ise cihazın 6,67 inç büyüklüğünde bir ekrana, 4.520 mAh bataryaya, 33W hızlı şarja, Android 11 işletim sistemine sahip olacağı yönünde. Ayrıca daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Digital Chat Station’a göre Redmi K40, en ucuz Snapdragon 888’li akıllı telefon olacak.