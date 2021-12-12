Girişimcilik Festivali Future Boost'21, 13 Aralık'ta Başlıyor

Girişimcilik festivali Future Boost, bu yıl 13 Aralık'ta başlıyor. Etkinliğe katılan üniversiteli öğrenciler, alanında uzman kişileri dinleme şansı ve çok daha fazlasını elde ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün düzenlediği eğlenceli girişimcilik festivali Future Booster 2021, 13-14 Aralık tarihlerinde Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Her oturumda farklı küresel konuların işleneceği Future Booster; her bölümden üniversite öğrencilerinin gündemi takip etmesine ve günümüzde olanlara uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Festivale katılanlar, bu sene etkinlikte katılımcı olarak yer alacak olan sektörün önde gelen firmalarından alanının önde gelen isimlerini dinleme şansı elde etmiş olacak.

Future Booster 13-14 Aralık'ta gerçekleşecek

Trendleri yakalamak, konuşmacılarla bir araya gelmek, her gün biraz daha gelişen dünyayı takip etmek ve vizyonunu daha da genişleterek kendisini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için Future Booster, eşi benzeri olmayan yeni fırsatlar sunmak için geliyor. Future Booster 2021’e katılan öğrenciler:

Farklı trend konularda eğitici seminerleri,

Firmalarla birebir iletişime geçme fırsatı,

Staj imkanı,

Kariyer fuarı,

İnteraktif içeriği ,

Workshopları,

Sürpriz çekilişleri

gibi pek çok farklı fırsat yakalamış olacak. Anadolu Efes, LC Waikiki, Xtremcoin gibi sektöre yön veren firmalardan gelen oldukça değerli konuşmacıların ağırlanacağı etkinlikte; bitcoin ve kriptopara, sürdürülebilirlik gibi güncel konuların konu edileceği oturumlar ve ''iletişimde algı kodları, agile nedir? agile olmak zorunda mıyız?'' konulu interaktif workshoplar düzenlenecek.

Siz de Future Boost 2021’in bir parçası olarak sunduklarından faydalanmak istiyorsanız, festivale dair gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.