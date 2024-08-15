GitHub'da yaşanan büyük kesinti sonrası dünya genelinde erişim problemleri oluştu. Şirket, sorunu çözdü ve hizmetler yeniden aktif hale geldi.

GitHub, dün gece büyük bir kesinti yaşadı ve dünya genelindeki kullanıcıları etkileyen bu durum, sonunda çözüme kavuştu. Microsoft'a ait olan popüler geliştirici platformu, hizmetlerinde yaşanan bu aksaklıkları giderdi ve şimdi tekrar çalışır durumda!

Kesinti 19:00'da başladı ve GitHub, 19:11'de durum sayfasından ilk uyarısını yaptı. Bu süre zarfında, kullanıcılar GitHub web sitesinde "Şu anda isteğinize hizmet verecek hiçbir sunucu mevcut değil. Bunun için özür dileriz. Lütfen yenilemeyi deneyin ve sorun devam ederse bizimle iletişime geçin." şeklinde bir hata mesajıyla karşılaştı.

10.000'den fazla kullanıcı GitHub kesintisinden etkilendi

GitHub kesintinin ardından yaptığı açıklamada, veritabanı altyapısında gerçekleştirilen bir değişikliğin bu soruna yol açtığını belirtti. Şirket, sorunu çözmek için bu değişikliği geri aldığını ve platformun yeniden tam kapasiteyle hizmet verdiğini duyurdu.

Kesinti sırasında GitHub eylemleri, sayfalar, çekme talepleri, Copilot, API, Codespaces, paketler ve SSH tabanlı erişim gibi birçok önemli hizmette sorunlar yaşandı. Bu sorunlar 10.000'den fazla kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde bildirildi ve kısa sürede dünya genelinde dikkat çekti.

GitHub, olay sırasında hizmetlerini geri getirmek için hızlı bir şekilde çalıştı. Kesintinin nedenlerini araştırmaya devam ediyor. GitHub kullanıcılarının hizmete erişimde önemli zorluklar yaşamasına neden oldu, ancak şu anda tüm sistemler normal şekilde çalışıyor.

GitHub'un yaşadığı bu kesinti, platformun kritik altyapı değişikliklerinde yaşanabilecek olası risklere dikkat çekti. Ancak şirket, hızlı müdahalesiyle durumu kontrol altına alarak kullanıcılarına tekrar güven verdi.