GitHub Kodlama Yardımcısına Güncelleme Geldi: Ücretsiz Kulla

Github Copilot kodlama geliştiricilerini mutlu edecek ve öğrenciler için ücretsiz olarak sunulacak bir güncelleme aldı.

GitHub, açık kaynaklı bir kodlama projesi üzerinde çalışan geliştiricilerin en iyi yol arkadaşı olarak biliniyor. Şirket en son yapılan Microsoft Build 2022 etkinliğinde en ilgi çeken hizmetlerinden birinde geliştiricileri sevindirecek bir güncelleme yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan ve Copilot adı verilen bu programda yapılan güncelleme kod yazma işlemi sırasında kod önermeye yardımcı olan yapay zeka destekli bir özellik sunuyor. OpenAI ile GitHub ortaklığında ortaya çıkan Copilot, geliştiricilerin sorunları tespit etmesine, sürekli olarak yapmaları gereken kodlama görevlerini otomatikleştirmesine ve bunlar gibi daha pek çok şeye yardımcı oluyor.

GitHub Copilot, daha hızlı ve daha kolay şekilde kod yazma konusunda bir devrim yaratabilir

Copilot’a gelen güncellemeden sonra gelen haberler arasında belki de en sevindirici olanı öğrenciler için ücretsiz olarak kullanıma sunulacak olması oldu. Bu yılın yaz aylarında dünya genelinde kullanıma sunulacak olan Copilot hakkında daha detaylı bilgilerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Microsoft Build 2022’de Copilot hakkında yaptığı açıklamada, uygulamada yer alan Python, JavaScript gibi birçok dille çalışmak, ilerledikçe düzenlemeler ve kod satırları önermek gibi özelliklerin ücretsiz versiyonda da aynı kalacağını söyledi.

Copilot doğal dil açıklamalarını kullanıcılarına sunacak

Copilot’a gelen güncellemeler arasında en dikkat çekeni ise kodun ve ne işe yaradığını doğal bir dil açıklamasıyla kullanıcılara sunan “Explain” yani “Açıklama” bölümü oldu. Şu anda deneme aşamasında olan bu uygulama GitHub’da müdür yardımcısı olarak çalışan Ryan J. Salva’ya göre yazılım alanındaki bütün kuralları değiştirebilir.

Copilot Labs'ın bir parçası olarak, 'bu kodu açıkla' ve 'bu kodu çevir' özelliklerini kullanıma sunduklarını söyleyen Salva, bu çalışmaların henüz test aşamasında olduğunu ve kullanıcılardan gelen geri dönütlere göre daha da geliştirebileceklerini ya da kullanımdan kaldırabileceklerini açıkladı. “Kodu açıkla” kısmı sayesinde bir geliştirici bilmediği bir kod tabanı hakkında hızlı bir şekilde bilgi alabilecek. Bu bilgiler sade ve gayet anlaşılabilir bir dille verilecek.

Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Copilot ile gelen yeni özellik kod geliştiricileri için faydalı olur mu?