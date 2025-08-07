Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir iş birliği gündeme geldi. İki büyük üretici, ticari araç pazarında ortak adımlar atmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detayları, önümüzdeki yıllarda üretimden motor seçeneklerine kadar birçok yeniliği beraberinde getirecek.

Otomotiv dünyasında sürpriz bir iş birliği gündemde. General Motors ve Hyundai, araç üretimi için güçlerini birleştirme kararı aldı. Anlaşmaya göre ikili, önümüzdeki yıllarda farklı pazarlara hitap eden yeni modeller geliştirecek.

General Motors ve Hyundai, kompakt ve orta boy pickup araçlar üretmek için el sıkıştı. Bu yeni modellerin hem içten yanmalı hem de hibrit motor seçenekleriyle gelmesi planlanıyor. Ayrıca tamamen elektrikli bir ticari aracın da yolda olduğu ifade ediliyor.

Ortaklık sadece üretimle sınırlı kalmayacak

Anlaşma kapsamında Hyundai, kompakt ve elektrikli modellerden, GM ise orta boy pick-up araçlardan sorumlu olacak. Taraflar yılda toplamda 800.000 adetlik bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Üretilecek araçların her biri, doğrudan GM ya da Hyundai logosu taşıyacak. Platform ve teknoloji paylaşımı da iş birliğinin bir parçası olacak.

İlk araçların ise 2028 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı yıl içerisinde ABD'de üretilecek elektrikli bir ticari van modelinin de satışa sunulacağı ifade ediliyor. Şirketlerin bu projeler üzerinde bir süredir çalıştığı belirtiliyor. İki markanın iş birliği yalnızca üretimle sınırlı kalmayacak. Anlaşma hammadde tedariki ve parça üretimi gibi alanlarda da ortaklığı kapsıyor. Ayrıca hidrojen yakıt hücresi teknolojileri üzerine de birlikte çalışma yapılması planlanıyor.

GM ve Hyundai’den gelen açıklamalara bakılırsa, bu ortaklık sadece ilk adım. Eğer işler yolunda giderse, iki şirketin iş birliğini daha da büyütmeyi planladığı belirtiliyor.