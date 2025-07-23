Hyundai, elektrikli araç ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Marka, kompakt sınıfta konumlanacak yeni modeli IONIQ 2 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tanıtılmamış olan araç, test sürecinde kameralara yakalandı. Kamuflajlı haliyle görüntülenen IONIQ 2’nin üretim yeri olarak Türkiye öne çıkıyor.

Hyundai’nin merakla beklenen yeni elektrikli modeli IONIQ 2, sonunda kamuflajlı haliyle gün yüzüne çıktı. Türkiye’de üretilmesi planlanan bu kompakt araç, daha ulaşılabilir fiyatıyla dikkat çekiyor. Avrupa pazarı için geliştirilen model, şehir içi kullanım odaklı yapısıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

Hyundai Avrupa Başkanı Xavier Martinet’in açıklamasına göre, IONIQ 2 önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacak. Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi beklenen araç, Hyundai’nin E-GMP platformunu kullanacak. Bu platform IONIQ serisinin diğer modelleriyle birlikte Kia’nın elektrikli araçlarında da tercih ediliyor.

Yeni modelde yapay zekâ destekli sesli asistan yer alacak

IONIQ 2'nin, Hyundai’nin Inster EV ve Kona Electric modelleri arasında konumlanacağı ifade ediliyor. Aracın Kia’nın yakında piyasaya süreceği EV2 modeliyle bazı donanımları paylaşması bekleniyor. Kamuflajlı test aracında, markanın elektrikli araçlara özgü piksel desenli far tasarımına da yer verildiği görülüyor.

IONIQ 2’nin 58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacağı aktarılıyor. WLTP ölçümlerine göre bu bataryalar sırasıyla 430 km ve 598 km menzil sunacak. Her iki versiyonun da önde konumlandırılmış 201 beygir gücünde tek motorla çalışacağı bildiriliyor. Modelin, Kia EV2’den farklı olarak daha gelişmiş yazılım ve iç sistemlerle donatılması bekleniyor.

Hyundai, yeni modelinde kendi geliştirdiği Pleos isimli yazılım platformuna yer verecek. Android tabanlı bu sistem; araç içi eğlence, işletim sistemi ve bulut altyapısını birbirine entegre edecek. Yeni yazılımla birlikte çoklu pencere desteği, yapay zekâ destekli sesli asistan ve ileri seviye sürüş destek sistemleri gibi özelliklerin sunulması planlanıyor.

Fiyat ve teknik detaylar lansmana yakın bir tarihte açıklanacak. Ancak EV3 modelinin 35.990 eurodan satışa sunulduğu göz önünde bulundurulduğunda, IONIQ 2’nin başlangıç fiyatının 30.000 euro civarında olması bekleniyor. Modelin ABD pazarında satışa sunulması ise şu an için planlanmıyor.