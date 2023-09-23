Google, geleceğini öğrendiğimizde "neden yoktu ki?" diyerek meraklandığımız bir özelliği Gmail'in Android sürümüne getiriyor.

En popüler e-posta uygulamalarından olan Gmail, sadece Android telefon kullananların değil; iPhone modellerine sahip kişilerin de oldukça beğendiği bir uygulama. Bunu belirtiyoruz zira, iOS uygulamalarından olan Mail uygulaması da oldukça popüler. Buna rağmen kullanıcılar, özellikle de gecikme süresinin düşüklüğü sebebiyle Gmail’e geçiş yapıyor.

Geçmişten bu zamanlara kadar büyük çaplı gelişmeler görmüş olan Gmail, günümüzde de yeni özellikleri kendi bünyesine katıyor. Bu özelliklerin arasına da yakın zamanda yenisi eklendi. Söz konusu “deminden şimdiye geldim” dedirten özelliği, eğer Android kullanıyorsanız hemen kontrol edebilirsiniz.

Android için Gmail’e toplu seçim özelliği geldi.

Bu özellikle birlikte Gmail’in Android sürümünde, tıpkı web sürümünde olduğu gibi “Hepsini Seç” butonu bulunacak. Hepsini seç demesine rağmen bu butona tıklandığında sadece 50 adet e-posta seçilebilecek. Tabii bunun web sürümünde de böyle olduğunu atlamamak gerek.

iOS cihazlar için henüz bir gelişme yok fakat o tarafa da bu güncellemenin gelmesi çok zaman almayacaktır. Zira Android tarafında bile belli bir güncellemeye dahil olmayan özellik, sunucu tarafıyla aktif hâle geliyor. Yani Android kullananların bu özelliği görmesi an meselesi.

Geçtiğimiz haftalarda, Gmail’e gelecek farklı özellikleri görmüştük. Bu bağlamda e-posta uygulamasının emojilerle cevap imkânı sunacak olması ve çeviri özelliğinin mobil versiyonlara da gelecek olması kullanıcıları sevindirmişti. Bunları haftadan haftaya görsek de Google’ın Gmail için planları yakın bir zamanda sona ermeyecek gibi görünüyor.