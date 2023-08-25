Google'ın Gmail için emoji ile tepki verme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın iOS kodlarında tespit edilen özelliğin nasıl görüneceği ve kullanıcılara ne zaman ulaşacağı belli değil.

Emojiler, özellikle de anlık mesajlaşma uygulamalarının hayatımıza entegre olmasıyla popüler bir hale geldi. Bugün gelen bir mesaja emoji ile yanıt vererek zaman tasarrufu sağlayabiliyor, ayrıca duygularımızı görsel olarak ifade edebiliyoruz. Ancak çok yakın bir gelecekte, dünyanın en popüler e-posta hizmetlerinden Gmail'de de emojiler kullanmaya başlayacağız gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Google'ın e-posta servisiyle ilgili yeni çalışmalara yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak Microsoft'un e-posta servisi olan Outlook'ta emoji ile tepki verme özelliği bir süredir bulunuyor. Kullanıcılar, bir dizi emoji içerisinden birini seçerek gelen bir e-postaya tepki gönderebiliyorlar. Gmail'in iOS sürümüne ait kodlarda tespit edilen yeni bir özellik, Outlook'a benzer bir deneyimin Gmail'e geleceğini gösteriyor.

Özelliğin kullanıcılara ulaşıp ulaşmayacağı belli değil

Hizmetlerine gelecek yeni özelliklerle ilgili açıklama yapmaktan çekinmeyen Google, buna karşın Gmail'in emoji ile tepki verme özelliğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca özellik, iOS'taki Gmail uygulamasının kodlarında gizli olarak tutuluyor. Google'ın neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Özellik, hala geliştirme aşamasında olabileceği gibi hiçbir zaman kullanıcılara ulaşmayabilir.

Bu arada; Android ekosistemi ile ilgili en ufak bir bilgi de söz konusu değil. Söz konusu özellik başlangıçta iPhone kullanıcılarına özel olabilir. Tabi Google böyle bir özelliğe gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüp özelliği yayınlarsa...