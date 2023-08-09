Google, Gmail'in çeviri özelliğinin nihayet mobil uygulamalara da geleceğini açıkladı. Farklı dillerdeki mesajları otomatik olarak çevirebilen bu özellik, sadece masaüstüne özeldi.

Google’ın dünya çaponda çok popüler ücretsiz e-posta hizmeti Gmail, uzun süredir kullanıcıların çok işine yarayan çeviri özelliğine sahipti. 100’den fazla dil desteğine sahip bu özellik, dilleri tespit ederek otomatik olarak çeviri yapabiliyordu.

Ancak Gmail’in çeviri özelliği yalnızca masaüstüne özeldi. Yani uygulamalarda bulunmuyordu. Google, bugün nihayet bu eksikliğin giderileceğini açıkladı.

Android ve iOS’teki Gmail uygulamalarına da çeviri özelliği geldi

Teknoloji devi, dün yaptığı açıklamada “çok istenilen” olarak nitelendirdiği çeviriyi mobil uygulamalara getirdiğini aktardı. Artık iOS ve Android uygulamalarından bu özelliğe erişebilecek ve mesajları otomatik olarak çevirebileceksiniz. Daha öncesinde bunu yapmak için içeriği kopyalayıp Google Çeviri gibi hizmetlere yüklemeniz gerekiyordu.

Google, özelliğin mobil cihazlarda nasıl çalışacağına dair görüntüler de paylaştı. Mesajları çevirmek için kullanıcıların, bir e-postanın sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya basıp, “Çevir” butonuna tıklaması gerekecek.

Gmail uygulamalarındaki çeviri özelliği, Android kullanıcılarına kademeli olarak önümüzdeki iki hafta boyunca sunulacak. iOS için ise 21 Ağustos tarihinde çıkış yapmaya başlayacak.