Gmail'in Yeni Materyal Tasarımı Sonunda Mobil İçin Yayında

Geçtiğimiz nisan ayında tarayıcı üzerinden kullananlar için hizmete giren materyal tasarım, en sonunda mobil uygulamaya da geldi.

Google bir süredir hem web uygulamaları üzerinden hem de mobilde materyal tasarıma geçişi hızlandırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Inbox uygulamasının fişini çekeceğini açıklayan Google, uygulamanın hem tasarım özelliklerini hem de yeniliklerini Gmail'e kaydırmaya karar vermişti.

G Suit kullanıcılarınının Google Dokümanlar, E-Tablo, Slaytlar ve Google Sites'a geçiş yaptığı günlerde ilk güzel haber Android kullanıcılarına geldi. Bugünden itibaren Gmail kullanıcıları, artık mobil uygulamalarında materyal tasarıma geçiş yapıyor. Hem uygulama içerisinde daha minimal ve kullanışlı bir deneyim sunan hem de çağın yeniliklerine ayak uyduran Gmail'in yeni sürümü en çok kullanılan özellikleri basit bir görsellikle vermeye çalışacak.

iOS kullanıcılarının yeni tasarıma geçmesi için birkaç hafta daha beklemesi gerekiyor. Android kullanıcıları ise aşağıdaki link aracılığıyla yeni tasarımın tadını çıkarabilir.