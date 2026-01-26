Gmail Kısa Süreliğine Bozuldu: En Önemli E-Postalar Bile "Spam" Klasörüne Gitti

Gmail, hafta sonu kullanıcıları çıldırtan bir sorun yaşadı. Gelen e-postalar yanlış sınıflandırıldı, bazı kullanıcılar e-posta almakta zorlandı. Neyse ki sorun çok uzun sürmedi.

Google’ın dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan e-posta hizmeti Gmail, işten okula kadar her alanda kullanılıyor ve birçok insan için büyük önem taşıyor. Bu yüzden de Gmail’de bir sorun yaşanması ciddi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Geçtiğimiz hafta sonu da hizmette bir problem meydana geldi.

Cumartesi günü çok sayıda kullanıcı Gmail’in düzgün çalışmadığını gözlemledi. Gelen bilgilere göre öğleden sonra 16.00 suları itibarıyla başlayan sorunda e-postaların yanlış sınıflandırıldığı ve ek spam uyarıları geldiği görüldü.

Önemli e-postlar spam klasörüne gitti

Sorun sırasında birçok kullanıcı, normalde asla spama düşmeyecek, bilinen kullanıcılardan gelen en önemli e-psotaların bile spam klasörüne gittiğini gözlemledi. Öte yandan bazı kullanıcılar ise normalde tamamen spam olan tüm e-postaların normal gelen kutularında gözüktüğünü bildirdi. Yani anlayacağınız tüm e-postalar karman çorman oldu, doğru şekilde sınıflandırılamadı.

Tek sorun da bu değildi. Öte yandan Google’ın da aktardığına göre sınıflandırmaya ek olarak bazı kullanıcılar e-posta almakta da zorlandı. Sorun boyunca kullanıcılara düzgün e-posta gelmedi.

Neyse ki problem kısa sürdü. Google, akşam saatlerinde yaptığı yeni bir açıklama ile Gmail’de yaşanan sorunun tamamen çözüldüğünü duyurdu. Şu anda Gmail hizmetinden herhangi bir problem bulunmuyor. Noarmal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.