Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Gmail Kısa Süreliğine Bozuldu: En Önemli E-Postalar Bile "Spam" Klasörüne Gitti

Gmail, hafta sonu kullanıcıları çıldırtan bir sorun yaşadı. Gelen e-postalar yanlış sınıflandırıldı, bazı kullanıcılar e-posta almakta zorlandı. Neyse ki sorun çok uzun sürmedi.

Gmail Kısa Süreliğine Bozuldu: En Önemli E-Postalar Bile "Spam" Klasörüne Gitti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google’ın dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan e-posta hizmeti Gmail, işten okula kadar her alanda kullanılıyor ve birçok insan için büyük önem taşıyor. Bu yüzden de Gmail’de bir sorun yaşanması ciddi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Geçtiğimiz hafta sonu da hizmette bir problem meydana geldi.

Cumartesi günü çok sayıda kullanıcı Gmail’in düzgün çalışmadığını gözlemledi. Gelen bilgilere göre öğleden sonra 16.00 suları itibarıyla başlayan sorunda e-postaların yanlış sınıflandırıldığı ve ek spam uyarıları geldiği görüldü.

Önemli e-postlar spam klasörüne gitti

gm

Sorun sırasında birçok kullanıcı, normalde asla spama düşmeyecek, bilinen kullanıcılardan gelen en önemli e-psotaların bile spam klasörüne gittiğini gözlemledi. Öte yandan bazı kullanıcılar ise normalde tamamen spam olan tüm e-postaların normal gelen kutularında gözüktüğünü bildirdi. Yani anlayacağınız tüm e-postalar karman çorman oldu, doğru şekilde sınıflandırılamadı.

Tek sorun da bu değildi. Öte yandan Google’ın da aktardığına göre sınıflandırmaya ek olarak bazı kullanıcılar e-posta almakta da zorlandı. Sorun boyunca kullanıcılara düzgün e-posta gelmedi.

Neyse ki problem kısa sürdü. Google, akşam saatlerinde yaptığı yeni bir açıklama ile Gmail’de yaşanan sorunun tamamen çözüldüğünü duyurdu. Şu anda Gmail hizmetinden herhangi bir problem bulunmuyor. Noarmal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim