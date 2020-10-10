GMC Hummer EV'de Unreal Engine Oyun Motoru Kullanılacak

Epic Games, bugün yaptığı duyuruda General Motors'un beklenen elektrikli kamyoneti GMC Hummer EV'de Unreal Engine oyun motorunun yer alacağını açıkladı. Oyun motoru, kamyonetin bilgi ve eğlence sistemini çalıştıracak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil devi General Motors, Hummer'ı küllerinden doğuracak yeni elektrikli kamyonetini tanıtacağı tarihi açıklamıştı. Şirket, GMC Hummer EV ismiyle çıkış yapacak kamyonetini 20 Ekim'de gerçekleştireceği lansman ile birlikte sonunda dünyaya sunacaktı.

İkonik Hummer tasarımının yenilikçi elektrikli otomobil tasarımıyla birleştirildiği kamyonet, bugüne kadar yayınlanan görsellerle ve tanıtım videolarıyla hepimizin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Kamyonetin 20 Ekim'deki tanıtımına az bir süre kalaysa kamyonet hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kamyonette Unreal Engine oyun motoru yer alacak:

Tanıtıma sayılı günler kala oyun dünyasının dev ismi Epic Games, GMC Hummer EV'nin bilgi – eğlence sistemi hakkında bir paylaşım yaptı. Şirket, GMC Hummer EV'deki sistemde oyun motoru Unreal Engine'in kullanılacağını paylaştı. Böylece Unreal Engine, ilk kez otomobil endüstrisine girmiş oldu.

Tanıtımı iple çekilen otomobilde yer alacak Unreal Engine hakkında sürüm bilgisi gibi detaylar paylaşılmadı. Ancak Epic Games, aracın başlatma süresinin hızlı olacağını ve bilgi – eğlence sisteminin kablosuz güncellemelerin yanı sıra güçlü grafiklere de sahip olacağını açıkladı.

Unreal Engine oyun motoruyla çalışan bir sisteme ev sahipliği yapacak olan GMC Hummer EV, daha önceki açıklamalarında aracın 1.000 beygirlik bir güce sahip olacağını ve 0'dan 100'e yalnızca 3 saniyede çıkabileceğini paylaşmıştı. Yani GMC Hummer EV, bir kamyonet olarak gözükse de spor arabadan farksız olacaktı.

General Motors, geçtiğimiz gün devasa güce sahip elektrikli kamyoneti için yeni bir tanıtım videosu yayınlamıştı. 'Sessiz Devrim Geliyor' başlığıyla yayınlanan videoda GMC Hummer EV için 'Dünyanın ilk elektrikli süper kamyoneti' ifadesi kullanılmıştı. Kamyonetin tüm beklentileri yıkacağı da fragmanda belirtilmişti.